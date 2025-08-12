Undersköterska till Skärstadals äldreboende
2025-08-12
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Är du utbildad undersköterska och vill arbeta för och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka på Skärstadals äldreboende!
Ditt nya jobb
Som undersköterska kommer du arbeta med individens behov i centrum. Det innebär att omsorgen individanpassas i alla de delar som krävs för att hyresgästen ska få ett så rikt och normalt liv som möjligt. Äldreomsorgens värdegrund och ett hälsofrämjande syn och förhållningssätt är plattformen för hur arbetet organiseras och utförs. Genom individanpassning stärks den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull. I befattningen ingår även att ge vård och omsorg i livets slutskede samt palliativ vård.
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer till stor del handla om att se till att hyresgästerna får den vård och omsorg som de kräver. Individanpassningen gör att arbetet varierar i vilket arbete som utförs. Delar som ingår är personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, social stimulans, läkemedelshantering och diverse ansvarsområden. I arbetet ingår även ett aktivt kontaktmanskap, att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation.
Förutom relationen till hyresgästen så samarbetar du tätt med kollegor, samordnare och enhetschefer. Du har även kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och anhöriga i ditt arbete.
Din kompetens
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som kan uppvisa ett godkänt utdrag "Skyddad yrkestitel som undersköterska". Alternativt är du vårdbiträde med erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
- Har du tidigare erfarenhet från arbete med demens är det meriterande.
- Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
- Det är av vikt att du som söker behärskar svenska i tal och skrift då arbetet innebär mycket kontakt med hyresgäster, anhöriga och kollegor men också skriftlig dokumentation.
- Du har god datorkunskap och kan använda digitala verktyg vid dokumentation.
För att lyckas i rollen som undersköterska hos oss tror vi att du är flexibel och bra på att planera och utföra ditt arbete tillsammans med dina kollegor. Du är stabil och har förmågan att hantera en händelserik vardag och behålla lugnet även vid oförutsedda eller akuta händelser. Du har vidare även en god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga och ser till individens och verksamhetens bästa i ditt agerande och beslutsfattande.
Meriterande
Det är bra om du har körkort och tillgång till bil men det är inte ett krav för tjänsten. Det går att åka buss till och från jobbet men kommunikationen är sämre på kvällar och helger. Det finns en fin cykelväg från Jönköping till Huskvarna hela vägen fram till Skärstad.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett flexibelt och varierande jobb tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag, läs om våra förmåner https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Skärstadals äldreboende ligger vackert beläget mitt i Skärstad, 10 km norr om Huskvarna, vid gamla riksvägen mot Gränna. Äldreboendet har totalt 48 lägenheter fördelat på fem enheter, varav en demensenhet och en enhet med två korttidsplatser, just nu även en växelvårsplats.
På Skärstadals äldreboende kommer du tillhöra en arbetsgrupp som är måna om att hyresgästernas välbefinnande kommer i första hand. Vi driver verksamhetens utvecklings-och förbättringsarbete framåt tillsammans.
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster samt två vikariat på ca. 6 månader. Tjänsterna är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll såväl vardag som helg, men ett av vikariaten gäller en nattjänst. Jönköping erbjuder heltid som norm och vi kan komma att tillsätta fler tjänster och erbjudande om anställning på annan enhet kan bli aktuellt.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Vill du veta mer?
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef, Elin Bagge.
Fackliga representanter:https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
