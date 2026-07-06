Undersköterska till Säterigården i Mölnlycke
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2026-07-06
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun
har de tre senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
1 plats(er).
Ditt uppdrag
Som undersköterska på Säterigårdens äldreboende i Mölnlycke ger du våra boende en trygg, värdig och personcentrerad omsorg. Du stöttar i det dagliga livet utifrån individuella behov och genomförandeplaner samt arbetar för att stärka delaktighet, självständighet och livskvalitet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en trygg och meningsfull vardag för de boende.
Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltidsstöd, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ansvarar även för social dokumentation och har kontakt med anhöriga.
Du arbetar nära kollegor i team och bidrar aktivt till ett gott samarbete, ett professionellt bemötande och en trygg miljö för både brukare och medarbetare. Rollen kräver ansvarstagande, hög integritet och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt. I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska och i andra hand söker vi dig som ännu inte utbildat dig men är öppen för att göra det och i övrigt är lämplig för arbete inom vården.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Boendet ligger naturskönt i Säteriets bostadsområde i Mölnlycke med närhet till både kommunikationer och natur.
Samplanering – så fungerar det hos oss
Härryda kommun arbetar för att skapa stabila verksamheter med ökad grundbemanning. Det innebär att vi tillämpar samplanering, där du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta pass på andra enheter.
Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du får möjlighet till variation, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg i uppdraget.
Krav
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska
Ha goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Ha god digital kompetens och erfarenhet av social dokumentation
Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på vård- och omsorgsboende (somatik och/eller demens)
Vidareutbildning inom demens, psykiatri eller välfärdsteknik
Erfarenhet av kvalitets- och värdegrundsarbete
Erfarenhet av system som Treserva, TES och BPSD-registret
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har hög integritet och professionellt förhållningssätt.
Är empatisk och ansvarstagande.
Är kvalitetsmedveten.
Är relationsskapande och samarbetsinriktad.
Är flexibel och trygg i din yrkesroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och bemötande.
Vi erbjuder
Heltid som norm
Hög andel utbildade undersköterskor
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Verksamheter med nöjda brukare (skräddarsy t.ex. vid hemtjänstannons)
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
An
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rekryterare
Anna Bertilson anna.bertilson@harryda.se +46317248681 Jobbnummer
9992988