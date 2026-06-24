Undersköterska till särskilt boende Solgården
Örkelljunga Kommun / Undersköterskejobb / Örkelljunga Visa alla undersköterskejobb i Örkelljunga
2026-06-24
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, socialtjänst och förebyggande verksamhet. Vårt arbetssätt bygger på teamwork, samverkan och ett verksamhetsnära ledarskap.
Var med från början i vårt nyrenoverade särskilda boende Solgården i Skånes Fagerhult
Nu söker vi en engagerad undersköterska till en tillsvidareanställning på 75 procent. Du kommer att arbeta i ett särskilt boende som genomgått en omfattande renovering och som erbjuder moderna, ljusa och funktionella lokaler för både boende och medarbetare.
De nyrenoverade lokalerna skapar en trivsam miljö och goda förutsättningar för kvalitativ omsorg, hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Här kombineras omsorg med moderna arbetssätt, välfärdsteknik och ett starkt fokus på utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vårt särskilda boende arbetar du nära de boende för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet. Du utgår från den enskildes behov och önskemål och bidrar till att varje person får ett värdigt och meningsfullt liv.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Stöd vid måltider
• Förflyttningar och mobilisering
• Social samvaro och aktiviteter
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner
• Samverkan med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och övriga professioner
• Delegering från sjuksköterska ingår i uppdraget
Du är en viktig del av teamet och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet.
Vi erbjuder
• Arbete i helt nyrenoverade och moderna lokaler.
• En arbetsplats med korta beslutsvägar och nära samarbete.
• Introduktion anpassad efter dina erfarenheter.
• Möjlighet till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande.
• Friskvårdsbidrag och personalfrämjande aktiviteter.
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag.
• Ett engagerat arbetslag med fokus på kvalitet, arbetsglädje och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor.
Du har ett professionellt bemötande, är trygg i din yrkesroll och ser värdet av att arbeta personcentrerat. Du samarbetar väl med kollegor och andra professioner samtidigt som du kan ta eget ansvar i det dagliga arbetet.
Vi ser att du:
• Är utbildad undersköterska.
• Har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Kan använda digitala verktyg för dokumentation och kommunikation.
• Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad.
• Har förmåga att skapa trygghet och goda relationer med boende, anhöriga och kollegor.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och särskilt boende är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dag, kväll och helg enligt schema.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.
Rekrytering sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team i ett modernt och nyrenoverat särskilt boende där omtanke, kvalitet och utveckling står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333338". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
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286 80 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun Kontakt
Bemannings Administratör
Gabriella Sjöstrand gabriella.sjostrand@orkelljunga.se 0734 -355 496 Jobbnummer
9976055