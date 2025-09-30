Undersköterska till särskilt boende, natt
Grums kommun, SÄBO Karlberg / Undersköterskejobb / Grums Visa alla undersköterskejobb i Grums
2025-09-30
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums kommun, SÄBO Karlberg i Grums
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för äldre ? Vi söker nu en undersköterska för nattjänst till Karlbergs särskilda boende.
Karlbergs boende ligger vackert på Karlberg i Grums, nära ridskola och grönområden. Här finns 19 lägenheter fördelade på två våningsplan, med både gemensamma utrymmen och uteplatser som inbjuder till gemenskap och utevistelse.
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
I din roll erbjuder du en professionell och individanpassad omvårdnad, alltid med respekt för den enskilda människan och med delaktighet och självbestämmande som grund.
Som nattpersonal är ditt främsta uppdrag att skapa trygghet och ro för våra boende under natten. Du ger omsorg och kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån varje individs behov och förutsättningar, och säkerställer att natten blir så lugn och trygg som möjligt. Arbetet innebär även att du hanterar akuta situationer, dokumenterar insatser och förbereder för en god start på dagen för de äldre.
Tillsammans med din kollega bidrar du till att ge de boende förutsättningar för en meningsfull vardag även under dygnets stillsammare timmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har motsvarande erfarenhet, gärna med bakgrund inom äldreomsorg. Du är en trygg och självständig person som kan fatta beslut och behålla lugnet även i akuta situationer. Din uppmärksamhet och goda observationsförmåga gör att du snabbt kan uppmärksamma förändringar i de äldres mående och agera på ett professionellt sätt.
Du är ansvarstagande och strukturerad, med förmåga att planera och prioritera arbetet under natten. Med ett empatiskt och lyhört förhållningssätt skapar du trygghet och bemöter de boende med respekt och värme. Arbetet kräver att du både kan arbeta självständigt och samarbeta nära med din kollega på natten.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och känna dig bekväm med att dokumentera i dator.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Observera att du skall ha fyllt 18 år för att arbeta inom våra verksamheter.
För att arbeta hos oss krävs att du visar upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget beställs kostnadsfritt på www.polisen.se.
Det tar oftast 1-2 veckor att få det hemskickat.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
(org.nr 212000-1827) Arbetsplats
Grums kommun, SÄBO Karlberg Kontakt
Områdeschef
Cecilia Nordsäter cecilia.nordsater@grums.se 0555-423 19 Jobbnummer
9533120