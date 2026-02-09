Undersköterska till särskilt boende, Karlberg
2026-02-09
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Karlbergs särskilda boende ligger på Karlberg i Grums, nära ridskola och grönområden. Karlbergs särskilda boende är ett boende som består av 19 lägenheter fördelade på två våningsplan. Varje lägenhet har pentry och hygienutrymme. På varje våning finns gemensamhetsutrymmen och uteplats. Det finns även möjlighet till promenader inom området.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en undersköterska till Karlbergs äldreboende.
Som omsorgspersonal ska du utföra kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser utifrån individens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för äldre och för att stärka och bevara det friska. Omsorgspersonalen har en viktig roll i arbetet med våra äldre. Du tillhandahåller en professionell individanpassad vård, med respekt för människan och med dennes delaktighet och självbestämmande som grundpelare i ditt arbete. Dina omvårdnads- och serviceinsatser innehåller hög kvalitet och har ett stort kundfokus.
Konkreta arbetsuppgifter är:
* Personlig omvårdnad
* Sjukvårdande arbetsuppgifter utifrån delegering
* Matlagning och andra praktiska arbetsuppgifter i boendemiljön
* Tillgodose de äldres behov av daglig livsföring
* Bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra
* Dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagenKvalifikationer
Vi söker dig som har gått vård- och omsorgsprogrammet eller som har annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har hög servicekänsla, är lyhörd inför de äldres behov. Du är van att arbeta självständigt men du måste tycka om och ha lätt för att arbeta i team. Du tar ansvar för ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera och har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket samt god datorvana. Du har förmåga och erfarenhet av att hantera stressfulla situationer. Du är trevlig, stöttande och sprider glädje. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Observera att du skall ha fyllt 18 år för att arbeta inom våra verksamheter.
För att arbeta hos oss krävs att du visar upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget beställs kostnadsfritt på www.polisen.se
till din digitala brevlåda eller via post. Beställer du via post är handläggningstiden oftast en till två veckor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Grums kommun, SÄBO Karlberg Kontakt
Områdeschef
