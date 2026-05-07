Undersköterska till Särskilt Boende
Nu söker vi undersköterskor till Frejagården särskilt boende för äldre i Friggesund
Vi brinner vi för att skapa en meningsfull vardag för våra boende och söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet genom nytänkande och ett positivt synsätt.
Arbete på ett särskilt boende för äldre erbjuder varierade uppgifter med fokus på omvårdnad och social omsorg.
Våra mål är att skapa en trygg miljö med god omvårdnad där vi är lyhörda för boende och anhörigas önskemål och behov. Hos oss skall man kunna bibehålla de friska funktionerna och vara delaktig i hur man vill ha det i vardagen.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, under vardagar och helger.
Nattjänstgöring kan bli aktuellt enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är undersköterska och meriterande är om du har erfarenhet av yrket. Du har ett positivt förhållningssätt och har lätt att samarbeta med olika människor.
Personliga egenskaper som vi värdesätter
Du är:
Flexibel
Empatisk
Lösningorienterad
Serviceinriktad
Vi jobbar med kontaktmannaskap med syfte att säkerställa en individanpassad omsorg och skapa trygghet för den boende genom en fast kontaktperson som samordnar insatser och fungerar som en länk mellan brukaren, anhöriga och personalgruppen.
Om Frejagården särskilt boende för äldre
Frejagården ligger i Friggesund, i vackra Dellenbygden, cirka 1 mil norr om Delsbo. Vi har en fantastisk utemiljö och nära till fina promenadstråk vid sjön Norra Dellen.
Hos oss finns 32 lägenheter. Vi har egen sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare från primärvården kommer någon gång i veckan och gör hembesök vid behov.
Låter detta intressant, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi rekryterar löpande.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Skolvägen 10 (visa karta
)
824 78 BJURÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Erica Rotter erica.rotter@hudiksvall.se 0702024408 Jobbnummer
9896338