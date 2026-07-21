Undersköterska till Särö vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
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2026-07-21
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Vill du vara med och göra skillnad – varje dag?
Är du utbildad undersköterska som brinner för omsorg, trygghet och kvalitet i mötet med människor? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team på Särö vård- och omsorgsboende i Kungsbacka. Här får du möjlighet att arbeta nära våra boende, bidra med din kompetens och skapa meningsfulla stunder i vardagen.
Vi erbjuder en arbetsplats där teamkänsla, utveckling och omtanke står i fokus – och där din insats verkligen märks. Känns det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
I rollen är du ansvarig för att tillhandahålla omvårdnad och social omsorg som är skräddarsydd utifrån varje omsorgstagares individuella behov. Genom att erbjuda ett lyhört och professionellt bemötande, samt genom att planera och genomföra dagliga aktiviteter, bidrar du till att skapa en trygg och trivsam tillvaro för omsorgstagarna.
I Kungsbacka strävar vi efter att människor ska få möjlighet att leva sina liv fullt ut. Du kommer jobba i ett härligt team där vi är ansvarstagande och måna om både boende och varandra. För oss på vårt vård- och omsorgs boende innebär detta att vi med stor lyhördhet och engagemang ger varje omsorgstagare den vård och omsorg som de behöver, baserat på individuella behov och enligt beviljade beslut. Vi sätter våra omsorgstagare i fokus samtidigt som vi arbetar tillsammans med närhet till varandra.
Du förväntas utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån din befattning och verksamhetens behov. Du kommer jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg.Publiceringsdatum2026-07-21Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om oss
Särö vård- och omsorgsboende | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. Schemat innefattar pass dag, kväll samt varannan helg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Förbered dig snarast genom att beställa utdrag ur belastningsregistret. Du ska uppvisa Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation
Intresserad av timvikariat? Sök här: Visning av tjänst | Kungsbacka kommun
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
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434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rekryterare
Hanna Fladberg (ledig v. 31-33) 0300-837111 Jobbnummer
10008098