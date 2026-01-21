Undersköterska till Samaritens Vårdcentral, sommarvikariat
2026-01-21
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum.
Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Samaritens vårdcentral har ca 17 000 listade patienter och ingår i Hälsoval. Vi har ett flertal professioner som arbetar tillsammans.
Vi har specialistmottagningar som astma/kol och diabetes. Vårdcentralen arbetar efter konceptet RAK (rätt använd kompetens) där vi strävar efter att varje medarbetare arbetar utifrån toppen av sin kompetens. Vårdcentralen är miljöcertifierad.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar.
Om jobbet
Vi söker nu två sommarvikarier som undersköterska till oss på Samaritens vårdcentral.
Arbetet hos oss är varierande, oftast med ett högt tempo. Sedvanliga arbetsuppgifter såsom provtagning, EKG, assistera läkare vid mindre operationer, rektoskopier, urinkateterisering och undersökningar av olika slag. I arbetsuppgifterna ingår även att beställa förrådsmaterial.
Viss helg och kvällstjänstgöring på jourcentralen Karlshamn ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet från vården.
Du är trygg och van i din yrkesroll och du arbetar metodiskt och kvalitetssäkert. Du bidrar till vårt goda arbetsklimat genom att vara positiv, lösningsfokuserad och samarbetsvillig med samtliga professioner. Tempot på laboratoriet är stundvis högt med mycket provtagningar, varför det är viktigt att du tycker om ett högt tempo och kan arbeta självständigt, effektivt och noggrant. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (blankett 442.9). Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
