Undersköterska till SÄBO, Slättbergsvägen 222
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2026-07-02
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra brukare? Här blir ditt arbete meningsfullt varje dag!
Om Verksamheten
Slättbergsvägen 222 är ett av Trollhättans stads 14 särskilda boenden för äldre (SÄBO). Boendet öppnade sin första avdelning våren 2025 och utökades under hösten med ytterligare en avdelning. Idag erbjuds 20 platser med inriktning mot demensvård.
Boendet har moderna, nyrenoverade lokaler och ligger i den natursköna stadsdelen Stavre. Här omges vi av vackra grönområden som ger goda möjligheter till promenader och utevistelser tillsammans med våra brukare.
Vårt fokus är att erbjuda omsorg av hög kvalitet som skapar förutsättningar för en god livskvalitet för våra äldre, baserat på deras individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar efter en Nollvision, en demensomsorg utan tvång och begränsningar. Tillsammans strävar vi efter att nå våra mål genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet samtidigt som vi främjar ett inkluderande och öppet arbetsklimat.
Hoppas att just du vill bli en del av vårt team! Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska får du vara med och göra skillnad för våra äldre på riktigt! Här erbjuds du ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal. Tillsammans arbetar vi utifrån den nationella värdegrunden och för att våra äldre ska får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att alltid försöka skapa bästa möjliga förutsättningar.
Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällspass, både vardag och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet från arbete inom SÄBO. Det är även av vikt att du är villig och är trygg med att ta de delegationer som arbetet kräver. Arbetet innebär löpande dokumentation, vilket ställer krav på god datavana samt goda svenskkunskaper, både i tal och skrift.
För att trivas och lyckas som undersköterska ser vi att du är driven, handlingskraftig och trivs i en föränderlig miljö. Du är samtidigt lugn och trygg i både dig själv och din yrkesroll. Du har en naturlig förmåga att skapa goda möten med människor, en stor dos empati och anpassar ditt bemötande efter individ och situation. Du samarbetar gärna med andra och bidrar till en positiv stämning i teamet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
• För att kunna anställas som undersköterska behöver du uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller verifiera att du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska.
• Du behöver även kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Välj belastningsregistret "Barn med funktionsnedsättning".
• Intervjuer kommer att ske i augusti
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Kontakt under ansökningstiden
Vi frågor kontakta Emma Wallentinson, Enhetschef; tfn 0520-495040
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Enhetschef
Nathalie Laagen 0520-497466 Jobbnummer
9989415