Undersköterska till Saand i Södertälje
Saand Service & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-15
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Undersköterska till SAAND Hemtjänst – Tillsvidareanställning
Vill du göra skillnad varje dag? Bli en del av SAAND Hemtjänst!
Vi söker dig som är undersköterska och vill arbeta hos SAAND Hemtjänst. Hos oss blir du en del av ett engagerat och professionellt team där kunden alltid står i centrum. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter och en trygg arbetsplats där du får bidra till människors trygghet, självständighet och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge personlig omsorg och praktiskt stöd till våra kunder i deras egna hem. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundernas individuella behov och kan bland annat omfatta:
Personlig omvårdnad
Hjälp vid måltider och medicinpåminnelser
Stöd vid förflyttningar
Serviceinsatser såsom städning, tvätt och inköp
Socialt stöd och aktivering
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samarbete med kollegor, samordnare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att säkerställa en trygg och säker omsorgKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska (skyddad yrkestitel är meriterande)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Har ett professionellt bemötande och ett stort engagemang för människor
Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänst (meriterande)Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Ansvarstagande och pålitlig
Lyhörd och empatisk
Flexibel och lösningsorienterad
Självständig samtidigt som du trivs med att samarbeta
Engagerad i att ge omsorg med hög kvalitet och respekt för varje individs behov och integritet
Vi erbjuder
Hos SAAND Hemtjänst får du:
En tillsvidareanställning med möjlighet till långsiktig utveckling
Ett varierande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik
Introduktion och kontinuerligt stöd från erfarna kollegor
Kompetensutveckling och möjlighet att växa i din yrkesroll
Ett engagerat team med god sammanhållning
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalSå ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig?
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Om SAAND Hemtjänst
SAAND Hemtjänst är en etablerad omsorgsaktör i Västervik. Vi arbetar utifrån varje kunds individuella behov och strävar efter att skapa trygghet, delaktighet och hög kvalitet i allt vi gör. Med engagerade medarbetare och ett respektfullt arbetssätt gör vi skillnad – varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8076715-2102602". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Service & Omsorg AB
(org.nr 559020-4680), https://saand.teamtailor.com
Robert Anbergs väg 33 (visa karta
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151 51 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Saand Service & Omsorg AB Jobbnummer
10003911