Undersköterska till Ryds trygghetsboende/hemtjänst
2025-12-21
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Välkommen till Ryds trygghetsboende och hemtjänst. Vi söker nu engagerade medarbetare som vill göra skillnad i vardagen för våra boende!
Som undersköterska hos oss startar du dagen med att hämta din telefon och få en överblick över dagens planering. Därefter besöker du brukarna - med cykel eller till fots - och ger stöd och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål, i enlighet med IBIC (Individens Behov i Centrum). Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, social samvaro, städning, matlagning, inköp och tvätt. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Arbetet är självständigt men du har alltid nära till kollegornas stöd. Du samarbetar med hemsjukvården, rehabiliteringspersonal, ledning och administration. I rollen ingår att vara kontaktperson för ett antal brukare, att upprätta och dokumentera genomförandeplaner samt att hålla kontakt med anhöriga och andra vårdinstanser. All dokumentation sker i det digitala journalsystemet Treserva.
Tjänsten är på 100 % och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg.
Din arbetsplats
Ryds trygghetsboende och hemtjänst drivs av Vård- och omsorgsförvaltningen och ligger i området Ryd. Trygghetsboendet ligger på Mårdtorpsgatan 35 i närheten av Ryds centrum och består av 32 trygghetslägenheter där de boende får stöd av hemtjänsten. Boendet har en trivsam matsal där våra äldre kan träffas och ha en trevlig tillvaro över lunch, fika eller att delta vid aktiviteter som vår träffpunkt anordnar. Utöver insatserna på trygghetsboendet ger vi även stöd till omkring 200 personer som bor kvar hemma i närområdet. För hembesök använder vi cykel eller promenerar och vi utgår från våra trevliga lokaler på trygghetsboendet.
Hos oss blir du en del av ett positivt och sammansvetsat team på cirka 25 medarbetare, främst undersköterskor. Vi samarbetar nära med sjuksköterskor och rehabiliteringsteam för att möta varje individs behov på bästa sätt. Vi värdesätter gemenskap och en god arbetsmiljö. Därför samlas vi regelbundet efter morgonbesöken för att stämma av brukarnas situation och utbyta erfarenheter. Var fjärde vecka håller vi arbetsplatsträffar (APT) där vi diskuterar utvecklingsfrågor och arbetar för ständig förbättring.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har erfarenhet av att arbeta inom vård, stöd och omsorg och är van vid delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Har du tidigare jobbat inom hemtjänst och har kännedom om att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt, ett lågaffektivt bemötande och IBIC (individens behov i centrum) är det ett plus.
Du behöver känna dig trygg med digitala verktyg, kunna dokumentera och journalföra ditt arbete, och såklart kunna cykla - det är en del av vardagen hos oss. Arbetet i äldreomsorgen innebär många möten med människor och en hel del dokumentation, så du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du självgående och tar ansvar, men du trivs också med att samarbeta och kommunicera tydligt. Du har ett stort mått av empati och kan anpassa dig när situationen förändras.
I den här rekryteringsprocessen kan språktest förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15706
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
