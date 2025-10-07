Undersköterska till Rutsgården i Liden
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Rutsgårdens äldreboende är ett boende för äldre människor med 18 somatiska platser. Boendet ligger i Liden och är förlagt på tre våningar.
Boendet är bemannat dygnet runt och har sjuksköterska på plats dagtid alla vardagar. Under övriga tider finns sjuksköterskor tillgängliga inom kommunen.
Vi som arbetar på Rutsgården ansvarar för att de boende ska känna sig trygga och få den hjälp och det stöd de behöver. Behovet av hjälp varierar från enklare praktiska göromål i hemmet till avancerad och kvalificerad omvårdnad samt insatser inom hälso- och sjukvård.
På Rutsgården har vi många ansvarsområden och goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar, både individuellt och i grupp, till exempel när det gäller dokumentation och hälso- och sjukvårdsuppdrag.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Målet med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitetssäkrad äldreomsorg som utgår från individens behov och bygger på den nationella värdegrunden.
I rollen som undersköterska bidrar du till att verksamhetens mål uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger god service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut och ett etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt.
I dina arbetsuppgifter ingår:
* Omvårdnad och service till vård- och omsorgstagaren med god kvalitet
* Att upprätta och följa upp genomförandeplanen i dialog och delaktighet med kollegor i LifeCare
* Dokumentation enligt SoL och HSL
* Riskbedömningar gentemot vård- och omsorgstagaren samt arbetsmiljön
* Inskolning och handledning av nyanställda
* Utveckling av verksamheten och det egna arbetssättet
* Att utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSLKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har undersköterskeutbildning med godkända betyg. Erfarenhet från yrket eller likvärdigt människovårdande arbete är meriterande.
För att lyckas i detta uppdrag är dina personliga egenskaper mycket viktiga, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i rekryteringen. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du är lugn, stabil, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och trivs med att samarbeta med andra. Du kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar, prioritera dina arbetsuppgifter självständigt och behålla lugnet i stressiga situationer.
Kommunikation med brukarna är viktig, och vi förutsätter att du uttrycker dig lugnt och tydligt i olika situationer. Tjänsten kräver god skriftlig förmåga i svenska då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna, samt att du kan förstå och ta del av skriftlig information. Förmåga att förvärva och behålla delegering enligt HSL är också viktig.
Kunskaper i grundläggande IT, erfarenhet av att dokumentera i verksamhetssystem samt hantera e-post är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav då bussförbindelserna är dåliga vissa tider och perioder. Arbetstiden är schemalagd med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
ÖVRIGT
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
