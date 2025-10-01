Undersköterska till Röntgenavdelningen, Kiruna sjukhus
Välkommen till oss på Röntgenavdelningen på Kiruna Sjukhus! Här arbetar vi tillsammans med engagemang och kompetens för att utveckla varandra och stärka organisationen. Hos oss får du möjlighet att påverka, göra skillnad och växa i din yrkesroll. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du omges av trevliga, kunniga och drivna kollegor. Är du redo för nästa steg i din karriär? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom sjukvård och akutsjukvård samt god datorkunskap. Körkort är en fördel eftersom tjänsten kan innebära beredskapstjänstgöring. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att förbereda patienter inför röntgenundersökningar, till exempel genom att sätta PVK eller infarter, men detta kan också läras upp på plats.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Som person är du självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du är serviceinriktad och har ett tillmötesgående bemötande. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar samt arbetar strukturerat genom att planera och prioritera effektivt.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på röntgenavdelningen på Kiruna sjukhus arbetar du nära röntgensjuksköterskor och radiologer och har en viktig roll i patientens undersökningsprocess. Du ansvarar för att förbereda patienter inför både planerade och akuta undersökningar, assistera vid förflyttningar samt ge omvårdnad under och efter röntgenundersökningen. Arbetet sker vid alla modaliteter på enheten, såsom ultraljud, skelett- och datortomografiundersökningar. Du ser även till att undersökningsrummen hålls i ordning enligt hygienrutiner och hanterar administrativa uppgifter, exempelvis tidsbokning av patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Introduktion och mentorskap
• Interna utbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid fördelat på dag/kväll och beredskap. Tillträde enlig överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunal
Lennart Gran lennart.gran@norrbotten.se 010-442 99 02 Jobbnummer
9536054