Undersköterska till Röntgen Ystad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
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Söker du ett arbete med stor variation på arbetsuppgifter, hög delaktighet och eget ansvarstagande? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu en undersköterska till oss på Röntgen Ystad.
Verksamhetsområde (VO) diagnostik består av fyra enheter: Röntgen Ystad, Röntgen Kristianstad, Röntgen Hässleholm, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Kristianstad. Inom verksamhetsområdet arbetar totalt cirka 250 medarbetare. Vår verksamhet i Ystad omfattar cirka 70 personer.
Enheten är modernt utrustad med högteknologisk digital utrustning. Här finns två datortomografer, två magnetkameror (1,5 T), ett interventionslabb, två konventionella röntgenutrustningar och två ultraljudsrum, vi har även en sonograf som arbetar hos oss. Vad gäller administration så arbetar vi i röntgenjournalsystemet SECTRA IDS7. Enheten har dygnet runt-verksamhet med beredskapstjänstgöring på natten och utför cirka 52 000 undersökningar per år.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Tjänsten är varierande och innefattar sedvanliga arbetsuppgifter på en röntgenavdelning, med arbete främst inom ultraljud, genomlysning och reception. Arbetsuppgifterna omfattar patientmottagning, administrativa uppgifter, bokningar samt assistering vid undersökningar inom ultraljud och genomlysning.
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i att se till att allt arbete kring patienten flyter på. Det gör du bland annat genom att på ett inlyssnande och tillmötesgående sätt vara behjälplig och se till att kollegorna i ditt team har bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa patienten. Att ge god service till läkarna och röntgensjuksköterskorna utifrån deras specifika behov är därför en stor del av arbetet. Eftersom allt arbete sker digitalt kommer du dagligen att arbeta med datorn som ditt huvudredskap. Därför behöver du ha god vana av och trivas med detta.
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats där du får god möjlighet att utvecklas i din profession. Som ny medarbetare hos oss får du en brevidgång och individuellt anpassad introduktion baserad på din erfarenhet.
Helg/kvällsarbete kan förekomma i tjänsten vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur.
Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete och/eller tidigare har arbetat inom diagnostik.
Som person ser vi att du är en lagspelare som ser vikten av ett gott samarbete för patientens bästa. I rollen har du ett nära samarbete med flera olika professioner så som röntgensjuksköterskor, röntgenläkare och medicinska sekreterare. Vi värdesätter därför att du trivs med att ge god service samt att du har ett flexibelt förhållningssätt. Du är också strukturerad och noggrann i ditt arbete. Därutöver ser vi att det är självklart för dig att bemöta såväl patienter och närstående som kollegor på ett respektfullt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
271 82 YSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Elna Gustafsson, Kommunal Elna.Gustafsson@skane.se Jobbnummer
10010908