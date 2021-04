Undersköterska till röntgen i Uppsala - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-04-14Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrumMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetPå Bild- och funktionsmedicinskt centrum utförs årligen cirka 200 000 undersökningar per år och behandlingar med en lång rad olika modaliteter: MR, CT, konventionell röntgen, intervention, ultraljud, SPECT och PET.Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum har ca 350 anställda och verksamhet dygnet runt. Vi befinner oss i en extremt spännande period där radiologiska undersökningar efterfrågas med ett ständigt ökande behov, med hög kompetens hos våra medarbetare. Vi tar emot avancerade fall inom region Uppsala och får även förfrågningar från resterande Sverige, då vi innehar specialkompetens samt bedriver högspecialiserad vård med inriktning radiologi.Tycker du om utmaningar, ha varierande arbetsuppgifter och få möjlighet att växa? Det kan du få hos oss, ett specialistsjukhus och en arbetsplats där vi tror på ditt engagemang för arbete inom vården.Ditt uppdragI din roll som undersköterska kommer du att arbeta i team med röntgensjuksköterskor/läkare/undersköterskor, där du kommer vara placerad på Lab eller väntrum.På avdelningen arbetar även undersköterskor tillsammans med läkare och sonografer på ultraljud där undersökningar och behandlingar utförs.2021-04-14Du är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom radiologi alternativt arbete med sjukhusvård men stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Din kompetensDu är en trygg och stabil person som kan arbeta i en omväxlande miljö och trivs med ett högt tempo.Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, anpassningsbar och har god samarbetsförmåga, dessutom behöver du vara noggrann och se positivt på arbetet.Vi erbjuderVi erbjuder tillsvidareanställning där tillträde och omfattning sker enligt överenskommelse. Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, kvällar/helger. Tillträde enligt överenskommelse.Vi erbjuder interna utbildningar och stödjer våra medarbetare om man vill fördjupa sig inom något.Stor variation med lätta och avancerade undersökningar, rutin som akutfall.Sjukhuset erbjuder fri tillgång till ett sjukhusgym som har ett brett utbud som t.ex. gym, gruppträning, personliga hälsoprogram, kostrådgivning, massage och mycket mer.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Linus Jakobsson 018-611 9052, linus.jakobsson@akademiska.se Fackliga kontaktpersoner Kommunal nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ök. -Sista dag att ansöka är 2021-04-28REGION UPPSALA5690091