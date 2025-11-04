Undersköterska till reumatologiska mottagningen
Reumatologiska kliniken i Linköping är en del av Medicincentrum.
Kliniken tar emot patienter från hela länet för utredning och behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar samt har ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland. Reumatologin är en intressant specialitet i snabb utveckling med nya behandlingsmöjligheter. Vi har en stor öppenvårdsmottagning och samarbete njurmedicinska avdelningen B173 för inneliggande vård, samt samarbete med flertalet vårdcentraler i länet. Vi arbetar i nya fräscha lokaler och vår mottagning kännetecknas av en god stämning och ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra. Vi är cirka 60 medarbetare på mottagningen inom yrken som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator. Vi har roligt tillsammans och söker nu dig som vill vara en del av vår verksamhet och vårt team.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till vår undersköterskegrupp (6 undersköterskor). I gruppen har vi ett gott och nära samarbete. Vi är måna om varandra och stöttar varandra. Som undersköterska på vår mottagning roterar du mellan tre olika arbetsstationer som provtagning, bokningstur, servicetur. På provtagningsturen arbetar du med en kollega och lägger in beställningar i Labros, utför provtagning efter läkarbesök och är behjälplig med forskningsprover. På serviceturen arbetar du med en kollega och har ansvar för 1177 recept, av/ombokningar, meddelande funktionen med olika ärenden, vård till vård telefon, bevakning av vissa provsvar i vårat bevakningssystem, service till läkare som har mottagning med blodtryck, EKG och assistanshjälp vid ledinjektion m.m. På Bokningstur har man som undersköterska ansvar för 4-5 läkare var och arbetar självständigt med bokningar till läkarmottagningar, telefontider, injektionstider. Bevakar återbud och har ett nära samarbete med schemaläggare och läkare
I arbetsuppgifter ingår även att assistera vid injektionsmottagning och vid ledinjektioner på ultraljudsmottagning. Arbetsuppgifter som att städa undersökningsrum, fylla på material och förbereda inför nästa dags mottagning ingår för alla i gruppen. Som ny undersköterska erbjuds du cirka 5 veckors introduktion. Du kommer att få en handledare knuten till dig och din arbetsledare kommer att ha regelbundna uppföljningssamtal med dig så att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Du ges också möjlighet att under din introduktion gå bredvid olika yrkeskategorier för att få en inblick i vår spännande verksamhet på Reumatologiska kliniken.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling både internt på kliniken och det ges möjlighet att åka på utbildningar som erbjuds inom din profession och inom specialiteten remautologi.
Välkommen att söka ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete på vår reumatologiska mottagning!
Arbetsgrupp
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med intresse för reumatologi. Du bör ha några års erfarenhet av arbete som undersköterska inom sjukvården. Det ses som meriterande om du har erfarenhet av arbete på mottagning.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande. Då arbetet innebär mycket kontakt med både patienter och kollegor är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att hjälpa andra. Som undersköterska behöver du trivas med att ingen dag är den andra lik och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. I denna roll är det viktigt att du är trygg och stabil som person och har en god självinsikt. Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Reumatologiska kliniken i Östergötland Kontakt
Vårdenhetschef Annica Hallén Pettersson 010-1031842. Jobbnummer
