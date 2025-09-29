Undersköterska till resursgrupp natt enhet 4
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252226
Särskilt boende i Malmö Stad består av fem enheter. Vi söker nu en undersköterska till resursgrupp natt inom särskilt boende 4. Som undersköterska till resursgruppen arbetar du på fast nattschema. Du kommer att arbeta mot samtliga vårdboende inom enheten.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ingår att ge brukarna omvårdnad, service och stöd. Vi söker dig som är ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är även flexibel och har en förmåga att kunna prioritera om samt att hantera snabba omställningar.
Vi värdesätter din höga empatiska förmåga och stora engagemang för äldre människors välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Att se till brukarnas olika behov och möjligheter är en självklarhet för dig. Det är viktigt att du har ett professionellt och respektfullt bemötande samt en förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Du har en positiv inställning och bidrar till ett positivt arbetsklimat för att främja ett gott samarbete. Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. I arbetet ingår även dokumentation i systemet Life Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst två års erfarenhet av omvårdnadsarbete. Du har god erfarenhet av att dokumentera och uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och av att ha arbetat i IT-verktyg såsom Lifecare, Flexite och Senior Alert.
För att trivas hos oss vill du arbeta med personcentrerad omvårdnad där du, med lyhördhet och förståelse för andra, är med och gör vardagen meningsfull för brukaren. Du är flexibel och kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras, samtidigt som du har förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och skapar bra relationer med kollegor och andra personer som är involverade runt brukaren. Du är serviceinriktad, ger ett respektfullt och professionellt bemötande och uppmuntrar samt stödjer brukarens egna förmågor.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval, och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Anne Johansson anne.johansson@malmo.se 0709-385466 Jobbnummer
9531339