Undersköterska till Psykiatrisk vårdavdelning 51, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-09-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Avdelning 51 är en PIVA, en psykiatrisk vårdavdelning för särskilt vårdkrävande patienter. Vårt uppdrag på kliniken består därför ofta av att vårda patienter som vårdas under olika former av tvångsvård. Inte sällan kan detta innebära insatser som sker mot patientens vilja. Detta ställer höga krav på personlig lämplighet men också att man är fysiskt kapabel och trygg i sin yrkesroll. Till sin hjälp har man dock ett sammansvetsat team bestående av skötare, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare av blandade kön och erfarenhet. Efter vården på PIVA är meningen att patienten skall kunna återgå till sin hemavdelning.
Nu söker vi tre undersköterskor till Avdelning 51! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Undersköterska till Psykiatrisk vårdavdelning 51, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga avdelningsuppgifter
Omvårdnadsarbete
Venprovtagning
Grundläggande omvårdnadsdokumentation
Omvårdnadssamtal
Extravak
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgod undersköterskeutbildning
Har minst två års erfarenhet av arbete inom psykiatri
Har god förståelse i det svenska språket, och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av psykiatrisk slutenvård
Har erfarenhet av arbete med utåtagerande personer
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Empatisk förmåga
Stabil
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Erik Sandin +4660145488 Jobbnummer
9487508