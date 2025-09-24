Undersköterska till Psykiatrisk avdelning 52, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-09-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Psykiatrisk slutenvårdsavdelning 52 har 16 vårdplatser, varav 17 sjuksköterskor och 14 undersköterskor/skötare/behandlingsassistenter. Vi behandlar och vårdar patienter från 18 år med Affektiva tillstånd, främst depression, mani och svår ångest med behov av akut psykiatrisk slutenvård. Hos oss arbetar en stabil arbetsgrupp med bra arbetsklimat och mycket erfarenhet, där du får möjligheten att bidra med ett gott samarbete till arbetsgruppen. Som undersköterska hos oss bidrar du med allmän och psykiatrisk omvårdnad, med inriktning på affektiv sjukdom.
Nu söker vi alltså en undersköterska till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till Psykiatrisk avdelning 52, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Allmän och psykliatrisk omvårdnad
Stödjande/motiverande samtal
Omvårdnadsplan
Anamnes
Skattningar
Provtagning och NEWS-skattning
Hos oss finns möjlighet till utbildning och handledning. Du får en individuell inskolning som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder dessutom valmöjligheten mellan friskvårdstid eller friskvårdbidrag, samt nyttjar önskeschema. Arbetet innefattar tre-skift dag/kväll/natt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgod undersköterskeutbildning
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
Har ytterligare språkkunskaper
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Omdöme
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Mattias Elfvingsson +4660181916 Jobbnummer
9523359