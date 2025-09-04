Undersköterska till Psykiatrisk avdelning 31, Nacka sjukhus
2025-09-04
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Är du undersköterska och söker nya utmaningar? Vi söker dig som har ett stort medmänskligt engagemang och som är driven att hjälpa våra patienter med psykisk ohälsa.
Om oss på avdelning 31 Nacka sjukhus
Psykiatrisk avdelning 31 är en äldrepsykiatrisk akutvårdsavdelning inom heldygnsvården som i dagsläget har 16 vårdplatser. På avdelningen arbetar vi med psykiatrisk omvårdnad, stöd och behandling till äldre personer som har olika psykiatriska diagnoser. Vården inbegriper periodvis basal omvårdnad för flera patienter. Patienterna vårdas frivilligt eller under tvång hos oss. Personalgruppen på avdelningen har arbetat länge tillsammans och vi sätter stort värde vid en positiv hållning i arbetet!
Verksamheten är utvecklad för att underlätta kontakten mellan patient, familj- och närstående, kommun/socialtjänst och öppenvårdsmottagningar. I det dagliga arbetet strävar vi alltid efter att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt med patientens individuella behov i fokus.
Vi betonar värdet av evidensbaserad diagnostik och behandling. För att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds arbetet av vårdprocesserna inom SLSO psykiatri.
Arbetsplatsen ligger i Nacka sjukhus intill Ektorps centrum med goda kommunikationer samt nära till natursköna Nyckelviken och Långsjön. Vi har ett nära samarbete med våra syskonavdelningar, åtta till antalet, som finns i samma byggnad.
Ditt arbete som undersköterska
Som undersköterska arbetar du aktivt med utveckling av patienters delaktighet i vården. Det innebär exempelvis att upprätta vårdplaner tillsammans med patienterna, och att utvärdera dessa.
Som undersköterska har du en viktig roll i omvårdnadsarbetet och du arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator och arbetsterapeut. Det vardagliga omvårdnadsarbetet är en stor del av den psykiatriska behandlingen och består i vardagliga, individanpassade aktiviteter och gruppaktiviteter. Samtal är ett mycket viktigt verktyg i kontakten med patienter. Allt ifrån socialt stödjande vardagssamtal till stöd i kris.
Arbetet är ett utpräglat teamarbete och du arbetar främst tillsammans med andra skötare, sjuksköterskor och läkare. Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare.
Våra förväntningar på dig
Vi ser att du är utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkeshögskola specialistundersköterska, Komvux tre terminer (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Ett krav är att du ska inkomma med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård eller dokumentation i TakeCare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Du är nyfiken, kreativ och ansvarstagande. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor men kan också arbeta självständigt och fatta egna beslut när så krävs. I omvårdnadsarbetet utgår du från patientens och närståendes resurser och behov.
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (37 tim/vecka). Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder våra tillsvidareanställda kollegor bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag. Mer om våra förmåner om här: Förmåner (sll.se)
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
