Undersköterska till Postiljonen i Höllviken
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Vellinge Visa alla undersköterskejobb i Vellinge
2025-12-09
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende Postiljonen.
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg. Postiljonen är ett vård- och omsorgsboende med 24 platser varav 12 platser är anpassade för den med demenssjukdom. Postiljonen drivs på uppdrag av Vellinge kommun och är ett av kommunens profilboende med fokus på utemiljö och har en vacker närliggande natur. Vi jobbar efter vår värdegrund och Leva Livet-koncept som stödjer till en meningsfull vardag. Boendet ligger i centrala Höllviken, ligger nära busshållplats och har närhet till parkering.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig hygien, förberedelser och servering av måltider, svara på larm och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla våra boende ska få leva livet, hela livet. Det kan handla om alltifrån att samtala, spela spel, åka på utflykt, ta en cykeltur eller hitta på någon rolig aktivitet tillsammans. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsadministrering och träning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en ny kollegapå deltid, cirka 80%. Tjänsten är tillsvidare med en provanställning. Intervjuer sker löpande och startdatum är enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2026-01-15
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Pernilla Arcombe Borglin pernillaa@forenedecare.se Jobbnummer
9636461