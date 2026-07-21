Undersköterska till Plåtslagaregatan 8
Norrköpings kommun / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-21
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Är du en engagerad undersköterska som drivs av att skapa livskvalité och vill göra skillnad för människor? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Plåtslagaregatan 8 är ett särskilt boende med 60 lägenheter varav 10 av platserna är inriktade mot demens. Vi söker nu tre ny medarbetare för tillsvidareanställning på heltid.
Verksamheten består av ca 50 medarbetare och är bemannad med personal dygnet runt. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt där vi utgår ifrån individens behov i centrum.
Enheten ligger i Hageby med närhet till såväl natur som stadsmiljö med goda kommunikationer. Vi arbetar i team där du med dina kollegor och övrig personal samarbetar för att nå våra gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du med att ge de boende en god och säker omvårdnad i deras hem genom att uppmärksamma och tillmötesgå fysiska, psykiska samt sociala behov. Det administrativa arbetet är en viktig del vilket bland annat innefattar dokumentation. Du ska även kunna hantera medicindelegering och ta ansvar för dina arbetsuppgifter samt uppmärksamma förändringar hos de boende och ta hjälp vid behov.
Du arbetar utifrån uppsatta verksamhetsmål och du förväntas vara med och utveckla verksamheten genom att uppmärksamma fel och brister, upprätta riskbedömningar och komma med förslag på förbättringar i linje med enhetens uppsatta mål.
Du samarbetar och samverkar med kollegor, chef samt legitimerad personal.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, enligt Socialstyrelsens bestämmelser.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg men även erfarenhet av arbete inom serviceyrke.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor och sätter den enskildes behov i centrum. Du arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och strävar alltid efter att ge ett gott bemötande och en omsorg av hög kvalitet.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar eller arbetsuppgifter förändras. Du ser förändringar som en naturlig del av arbetet och bidrar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i ett gott samarbete. Genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter bidrar du till en positiv arbetsmiljö och en väl fungerande arbetsgrupp.
Du har ett gott omdöme och kan göra väl avvägda bedömningar i olika situationer. Du fattar beslut utifrån den enskildes behov, verksamhetens riktlinjer och den information som finns tillgänglig, och agerar tryggt och professionellt även när situationen kräver snabba ställningstaganden.
Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i svenska, såväl tal som i skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 10 augusti, urval sker löpande
Kontakt: Vid frågor gällande tjänsterna och verksamheten kontakta enhetschefer Peter Börjesson på peter.borjesson@norrkoping.se
eller Jennifer Magnusson på jennifer.magnusson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Språktest: Som en del av rekryteringsprocessen av vård- och omsorgspersonal genomför vi språktest i svenska. Syftet är att säkerställa god och trygg kommunikation samt hög kvalitet i vård och omsorg. Testet kan även ligga till grund för individuellt anpassade språkutvecklande insatser vid behov.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
603 48 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10008543