Undersköterska till patientnära laboratoriemedicin
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-02-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
Vill du jobba på laboratoriemedicin inom nära vård där varje analys räknas och varje möte spelar roll? Gillar du som vi att möta människor och bidra till snabba, kvalitetssäkrade provsvar till vården? Då är det här jobbet för dig!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom Patientnära laboratoriemedicin (PNL), bland annat genom ett nära samarbete med våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar, både på det lokala laboratoriet och länsövergripande på kliniknivå.
Arbetstiderna hos oss är förmånliga då vi enbart arbetar dagtid, vardagar måndag till fredag, ej helgdagar eller röda dagar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Patientnära laboratoriemedicin (PNL) är en av specialiteterna inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Region Östergötland. Vi bedriver en väl utvecklad verksamhet där arbetsmiljön kännetecknas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi finns på de flesta av Östergötlands vårdcentraler, samt på provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Inom PNL arbetar idag cirka 100 medarbetare, där de flesta är biomedicinska analytiker eller medicinska biologer; vi har även medicintekniska assistenter, undersköterskor och laboratorieinstruktörer i vårt team.
PNL har en central roll i vårdkedjan och vi är det viktiga första ledet i laboratorieverksamheten.
Vi tar prover för hela vården och utför analyser inom hematologi, koagulation och kemi. Arbetet på laboratoriet sker i ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen, men den organisatoriska tillhörigheten är Patientnära laboratoriemedicin, som också står för din kompetensutveckling och laboratoriets kvalitetssäkring och instrumentering.
Arbetsgrupp
Våra arbetsgrupper är små och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med kollegorna på provtagningsenheten.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Det är meriterande med erfarenhet av provtagning.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och också skrift.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och gillar att möta och hjälpa människor. Vi förväntar oss att du kan utföra ett självständigt arbete likväl som du kan arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten för dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter, anhöriga och kunder.
Ansökan och anställning
Vi kan nu erbjuda ett vikariat på provtagningsenheten på Universitetssjukhuset, Linköping.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Universitetssjukhuset Linköping Kontakt
Enhetschef Anna Henricson 010-1033244. Jobbnummer
9724180