Undersköterska till Paradisgården
Filipstads kommun / Undersköterskejobb / Filipstad Visa alla undersköterskejobb i Filipstad
2026-03-09
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Paradisgården är ett socialpsykiatri boende som består av 13 lägenheter och ett gemensamhetsutrymme.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för att kunden ska kunna delta i samhället och leva ett självständigt liv. Du arbetar med individer där du är ett stöd både pedagogiskt och praktiskt. Välkommen till ett arbete där du gör skillnad!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med kunden där den psykiska funktionsnedsättningen sätter gränser vilket bland annat omfattar personlig omvårdnad, stöttning, motivering och aktiviteter både i och utanför boendet. Vi är ett personal team på 10 personer där vi jobbar tillsammans men även enskilt. Du kommer att arbeta utifrån gällande rutiner och riktlinjer samt dokumentera angående de boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete. I arbetet ingår dokumentation vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha god datorvana. B-körkort är ett krav.
Arbetstiderna varierar med dag, kväll och natt.
Vi söker dig som är lugn, trygg och nytänkande. Du har lätt för att samarbeta och är flexibel i arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Funktionsstöd Kontakt
Ellén Skaret, Enhetschef 0590-61619 Jobbnummer
9783732