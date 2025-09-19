Undersköterska till Palliativvårdsavdelning i Helsingborg
Avdelningen bedriver specialiserad palliativ vård utifrån varje enskild patients behov. Målet med vården är att erbjuda patient och dess närstående kvalificerad vård, såväl medicinskt som psykosocialt under dygnets alla timmar.
Organisationen är uppbyggd i form av team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och medicinsk sekreterare.
Palliativvårdsavdelningen, belägen naturskönt i Pålsjö skog i Helsingborg, erbjuder tio vårdplatser. Hos oss kombinerar vi avancerad vård med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Vidare är vi specialister på vård och omsorg och arbetar utifrån de nationella palliativa riktlinjerna.
Vårt mål är att tillgodose varje patients fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, så att de kan leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt.
På avdelningen erbjuder vi vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för de som befinner sig i livets slutskede. Vården i sig bygger på en palliativ helhetssyn och tar därmed hänsyn till såväl patientens som dennes närståendes behov.
I rollen som undersköterska är du en viktig del av teamet där vi alla bidrar till att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten, genom att erbjuda en god omvårdnad och behandling.
Arbetet som undersköterska är både stimulerande och utvecklande, och erbjuder en fantastisk möjlighet till nytänkande.
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Har du läst enligt tidigare programstruktur är det meriterande med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Det är även ett krav med goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Vidare då det förekommer resor i tjänsten är giltigt B-körkort även ett krav för tjänsten. Det är meriterande med specialistutbildning och erfarenhet inom palliativ vård.
Du uppskattar samarbete och ser teamet som en naturlig del av ditt arbete, samtidigt som du är bekväm med självständigt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du alltid sätter patienten i fokus och bemöter varje patient och deras närstående på bästa möjliga sätt. Därtill värdesätter vi att du är positiv, engagerad och ödmjuk samt engagerad i avdelningens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Ersättning
Enligt avtal.
