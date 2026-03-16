Undersköterska till Palliativa avdelningen
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Kan du, och vill du göra skillnad i livets slutskede?
Vi söker nu en undersköterska till oss som vill arbeta vid den palliativa avdelningen.
Om arbetet
Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, stundom tungt men oerhört meningsfullt och givande.
Alla har en viktig uppgift där vi gör skillnad varje dag. I teamet runt patienten ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator och arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Som undersköterska på vår avdelning kommer du vårda patienter med ett palliativt omvårdnadsbehov. Vi arbetar med personcentrerat förhållningssätt där fokus läggs på vad som är viktigt för patienten och dess närstående. Utöver detta kommer du att även arbeta med vanliga undersköterskeuppgifter.
Vi erbjuder
Vi har en stark, genuin teamkänsla med våra kollegor och vi som jobbar här älskar vårt jobb!
För oss är det viktigt att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter, såväl som en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har arbetat några år i yrket samt känner dig trygg och säker i din undersköterskeroll. Meriterande är om du har erfarenhet från arbete med svårt sjuka/palliativa patienter. Du ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt, kunna ta egna beslut och vara trygg i att arbeta individuellt samtidigt som du trivs med att arbeta i tvärprofessionella team. Du är inte rädd för det svåra samtalet, har mod och kraft att vårda såväl svårt sjuka som att stötta anhöriga. Du ser det som givet att ge individuell och anpassad vård till patient och anhörig.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-03-16Övrig information
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1533".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Palliativ vård Kontakt
Malin Zeidlitz, Enhetschef 079-3591291 Jobbnummer
9798472