Undersköterska till Öster hemtjänst
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-08-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Gör skillnad varje dag - bli en del av Öster hemtjänst!
Vi på Öster hemtjänst söker nu två nya kollegor som vill arbeta som undersköterskor och vara med och skapa trygghet, glädje och värdighet i människors vardag. Hos oss får du inte bara ett meningsfullt arbete du blir också en viktig del av ett engagerat och varmt team.
Som undersköterska hos oss har du en central roll i att ge stöd och omsorg till våra omsorgstagare i deras hem. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar personlig omvårdnad, läkemedelshantering, aktivering, social samvaro, träning, utevistelser samt praktiska sysslor som städning, tvätt och mathantering. Du ansvarar också för att observera och rapportera förändringar i omsorgstagarnas behov och samarbetar tätt med andra yrkesgrupper för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom vård och omsorg. Har du dessutom tidigare erfarenhet från äldreomsorg eller sjukvård ser vi det som ett stort plus. Du har en naturlig förmåga att möta människor med empati, respekt och professionalism även i utmanande situationer. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st. Du hittar blankett för att beställa utdraget på www.polisen.se.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 127/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Lundh 0470-796164 Jobbnummer
9458634