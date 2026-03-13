Undersköterska till Östanvinds äldreboende
2026-03-13
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Beskrivning
Vill du arbeta på ett litet hemtrevligt äldreboende där värme, omtanke och gemenskap genomsyrar varje dag? Östanvind söker vi nu en engagerad undersköterska som vill bli en del av vårt hjärtliga team - för ett vikariat på upp till 100% och med chans till förlängning.Om företaget
Östanvind är ett äldreboende med tre avdelningar - två med demensinriktning och en somatik. Här är trygghet och närhet inte bara ord, utan något vi lever efter. Vi ser varje individ och formar omsorgen efter personens behov, önskemål och livshistoria. För oss är ansvar och god omvårdnad avgörande. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du vara med och skapa meningsfulla dagar för våra omsorgstagare. Du arbetar nära både kollegor och boende, och bidrar med din värme, ditt engagemang och din vilja att göra skillnad.
Vi söker inte vem som helst, utan dig som:
• Har ett genuint intresse för äldreomsorg.
• Ser vad som behöver göras och tar initiativ.
• Sprider glädje och trygghet i mötet med andra.
• Samarbetar väl med sjuksköterskor, rehab och kollegor.
• Utför god omvårdnad.
• Kan bidra till trevliga samtal och meningsfulla aktiviteter.
Hos oss får du vara en del av ett team där vi stöttar varandra och har nära till skratt. Vi lägger stor vikt vid personlighet och hur du kompletterar gruppen - för hos oss är det människorna som gör platsen.
Vi har nyligen infört ny trygghetsskapande teknik som stärker säkerheten, ökar rörelsefriheten och ger ännu bättre omsorg med respekt för individens integritet. Med välfärdsteknik kan vi både möta dagens omsorgsbehov och rusta för framtiden. På så sätt kan vi säkerställa att omsorgen förblir trygg, säker och anpassad efter individen. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurser i "Vård och omsorg vid demenssjukdom" samt "Äldres hälsa och livskvalitet", eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Grundläggande datakunskap är meriterande då dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångsbestämmelserna.Anställningsvillkor
Individuell månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Rekryteringen kommer att påbörjas under ansökningstiden. Du är välkommen med frågor till enhetschef Theresia Berntsson 0525-18440. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431. Tillträde enligt överenskommelse. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
