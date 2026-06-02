Undersköterska till ortopedavdelning 70 A & B
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi har ett spännande erbjudande till dig som är intresserad av att jobba med ortopedi.
På 70A har vi främst ett akut inflöde av patienter som vårdas pre- och postoperativt för olika frakturtyper, dvs skador som uppkommit efter trauman. En del patienter kan till exempel ha sågat sig i handen på jobbet, brutit ett ben på en skidresa eller varit med om en trafikolycka med högenergivåld. Andra patienter kan efter fall i samma plan ha fått en höftfraktur eller fått en infektion som kräver amputation. På så sätt är vårt patientklientel varierande vad gäller ålder och bakomliggande sjukdomar. Vi har också läkare som har specialistkompetens på komplicerade bäckenfrakturer och svåra handkirurgiska ingrepp vilket gör att vi tar emot patienter från stora delar av landet.
Till 70B kommer en stor del av vår planerade vård. Här hjälper vi patienter med artros som behöver protesförsörjning i höft- knä- eller axelleder. Det akuta inflödet utgörs till största del av patienter med traumatiska frakturer på ryggrad och nacke, stora diskbråck som kräver akut operation eller patienter med infektioner som förutom antibiotikabehandling kräver kirurgisk åtgärd. Vi har läkare som är högspecialiserade på protes- och ryggkirurgi vilket innebär att vi också här bedriver riks-och regionsjukvård.
Vårdtiderna är varierande och kan sträcka sig från en dag upp till veckor. Vi arbetar i team med professioner såsom: sjuksköterskor, undersköterskor, apotekare, farmaceuter, kurator, underläkare, specialistläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare.
Ditt uppdrag
Som undersköterska på 70 A & B har du tillsammans med sjuksköterskan på vårdlaget ansvar för ca 6 patienter. Arbetet innefattar arbetsuppgifter såsom patienternas basala omvårdnad, NEWS- och blodsockerkontroller, kontroll och uppföljning av vätskebalans och kaloriregistrering, såromläggningar och mobilisering. Hos oss kan du räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter.
Du är utbildad undersköterska. Meriterande är tidigare arbete på vårdavdelning på sjukhus alternativt omvårdnads/omsorgsboende.
Din kompetens
Du sätter patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Viktigt för oss är att du tycker om att arbeta med människor och att du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Är du nyfiken, initiativtagande, flexibel och samarbetsvillig då passar det här jobbet dig perfekt!
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning och ett vikariat med start enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Emelie Johansson, 018-617 44 15
Biträdande avdelningschef Kristoffer Olander, 018-611 40 65
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
