Undersköterska till ortopedavdelning 112 O
Region Gävleborg, VO Ortopedi / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-07-26
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Avdelning 112 O erbjuder främst akut ortopedisk vård, men bedriver även planerad kirurgi och dagkirurgisk verksamhet. Här behandlas och vårdas patienter med sjukdomar, smärta och skador i skelett och muskler.
I dagsläget har vi minst 24 vårdplatser, fördelade på fyra vårdlag. Som undersköterska är du en central del av det tvärprofessionella teamet runt patienten och arbetar tillsammans med bland annat sjuksköterskor, vårdkoordinator, läkare och paramedicin.
Våra medarbetare lyfter fram ett öppet arbetsklimat, bred kompetens, hög arbetsglädje och ett strukturerat arbetssätt med tydliga rutiner som några av verksamhetens främsta styrkor. Vi värdesätter engagemang och yrkesstolthet och har ett starkt fokus på patientsäkerhet.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
Vi bedriver verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du som undersköterska hos oss arbetar dag-, kvälls- och helgpass samt nattpass enligt överenskommelse. Under det första året ingår dock ingen nattjänstgöring. Vi tillämpar ett förmånligt nattavtal. Vi utökar nu vår arbetsgrupp och söker därför fler undersköterskor. Låter det intressant? Ansök så snart som möjligt urval och intervjuer sker löpande efter helgdagarna.
Som undersköterska hos oss får du bland annat arbeta med
• sedvanliga arbetsuppgifter på en akutvårdsavdelning, såsom basal omvårdnad med bland annat mobilisering, personlig hygien, elimination och nutrition
• såromläggningar, omläggning vid undertrycksbehandling enligt läkarordination samt provtagningar
• kontroll av vitalparametrar enligt bedömningsverktyget NEWS2
• att observera förändringar i patientens tillstånd och rapportera dina observationer till ansvarig sjuksköterska
• dokumentation i journalsystem
• Gröna Korset ett verktyg för att identifiera risker och vårdskador samt skapa underlag för förbättringsarbete som stärker patientsäkerheten.
Hos oss får du
• arbeta i ett engagerat team med bred kompetens
• minst två veckors introduktion utifrån dina individuella behov
• möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
• ett individuellt schema i Time Care
• ett förmånligt friskvårdsbidrag via Epassi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som bibehåller struktur och fokus även under högt arbetstempot, är flexibel, lyhörd och har god samarbetsvilja samt att du är konstruktiv i förändrings- och utvecklingsarbete. Mycket meriterande om du har erfarenhet av slutenvård dvs arbetat på sjukhusavdelning tidigare.
I rollen som undersköterska skall du
• vara färdigutbildad undersköterska
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ortopedi Kontakt
Monica Ekman, Kommunal monica.ekman@regiongavleborg.se Jobbnummer
10011551