Undersköterska till Öronmottagning i Kristianstad
2026-03-11
Vill du arbeta i en verksamhet där specialistkunskap, omtanke och utveckling går hand i hand? Nu söker vi en engagerad Undersköterska till vår öronmottagning i Kristianstad, där du blir en viktig del av ett kunnigt och sammansvetsat team.
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Verksamhetsområde (VO) öron, näsa och hals (ÖNH), med sina cirka 65 medarbetare, bedriver heltäckande specialistvård inom diagnostik, behandling och rehabilitering av sjukdomar och funktionsnedsättningar i öron-, näsa- och halsområdet samt jourverksamhet. Verksamhetsområdet har en väl utbyggd medicinsk verksamhet inom de flesta av ÖNH-specialitetens olika inriktningar och stöds av egna audionomer och logopeder. Inom vissa ÖNH-diagnosområden har CSK ett regionuppdrag, till exempel barnsömnapnéutredningar.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö som präglas av ett gott samarbete.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
På mottagningen har även undersköterskor egna mottagningar, såsom sår-mottagning och CPAP-mottagning. I grundbemanningen så bemannar både undersköterskor samt sjuksköterskor skölj vid behov.
Hos oss träffar du patienter i alla åldrar, från de allra yngsta till de äldsta i samhället. Arbetet är omväxlande och fyllt av nya möten och erfarenheter, vilket gör öronverksamheten både spännande och givande. Trots sitt till synes lilla område är VO ÖNH ett stort och brett område vilket gör att goda utvecklingsmöjligheter finns. Öronmottagningen är en mottagning under utveckling då ett generationsbyte bland läkarna nu är sitt slutskede, vilket resulterar i nya spännande former av mottagningar.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag klockan 07.30 till 17.00. Var åttonde vecka ingår arbete två kvällar med våra barn-sömnapnéutredningar, dessa arbetspass är i nuläget täckta, men förändringar kan ske och då ingår det i vårt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Tjänsten kräver undersköterskeutbildning med erfarenhet av akutsjukvård, av arbete inom svensk sjukvård.
Arbetet passar en noggrann, kreativ och strukturerad person med förmåga att tänka nytt och bidra med idéer. Nyfikenhet och intresse för öronsjukvård är viktiga egenskaper i rollen. Ett patientnära arbetssätt och ett gott bemötande, med fokus på varje patients individuella behov, är centralt. Du är bra på att samarbeta och ser teamet som en betydelsefull del i arbetet. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och att du har ett positivt förhållningssätt. Du bidrar till ett öppet och trivsamt arbetsklimat.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
