Undersköterska till Operationsservice kvinnokirurgi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2025-08-20
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en enhet som värnar om patienten, god arbetsmiljö och arbetsglädje? Utmanas du av avancerad sjukvård, skarpa lägen och akuta situationer? Då ska du söka dig till oss på Operationsservice kvinnokirurgi!
Verksamhetsområde intensiv och perioperativ vård (VO IPV) ansvarar för anestesi- och operationssjukvård på Skånes universitetssjukhus. Inom IPV Malmö ingår Operationsservice kvinnokirurgi (OKK), Operationsservice kirurgi (OK) Operationsservice ortopedi (OO), Operationsservice rekonstruktiv kirurgi (ORK) samt Anestesiservice vid handkirurgiska ingrepp.
OKK är en högspecialiserad operationsavdelning som bedriver verksamhet dygnet runt. Vi ger anestesi och operationsservice åt kvinnosjukvården men även gentemot allmänkirurgi och bedriver både elektiv och akut kirurgi. I anslutning till operationsavdelningen ligger en väletablerad pre- och postoperativ avdelning. Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vår operationsavdelning.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Tycker du om att driva och se möjligheter för förändrings- och förbättringsarbete? Då är vår operationsavdelning rätt plats för dig! Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande verksamhet med starkt utvecklingsfokus.
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med perioperativ omvårdnad. På OKK har vi dubbelkompetens, vilket innebär att du som undersköterska är behjälplig till både anestesi- och operationssjuksköterskan.
Vår verksamhet genomsyras av ett positivt och öppet arbetsklimat med möjlighet att vara med och utveckla avdelningen. För att komma in i din roll ordentligt erbjuds du som ny medarbetare ett individuellt introduktionsprogram som är anpassat efter din kompetens och tidigare erfarenhet. Därtill får personalen hos oss en kontinuerlig kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Dina språkkunskaper i svenska är goda i såväl tal som skrift. Tidigare arbetslivserfarenhet inom anestesi och/eller operation samt utbildning till specialistundersköterska med inriktning mot anestesi, operation eller intensivvård ses som meriterande för tjänsten.
Som person är du engagerad, lyhörd, flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad. Du är trygg i din roll som undersköterska och har förmåga att fatta såväl stora som små beslut. Du bidrar till god stämning och gott samarbete i teamet på ett prestigelöst sätt samt genom god kommunikation. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan yrkeskategorier och närmsta chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel som undersköterska fram till 30/6 2033. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
