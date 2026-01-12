Undersköterska till Operationskliniken
2026-01-12
Vill du arbeta i en omväxlande verksamhet där teamarbetet står högst upp på agendan? Då kanske just du är undersköterskan vi söker till vår Operationsavdelning. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss tjänstgör du samt får din grundplacering på någon av operationsavdelningens enheter. Du får stora möjligheter att bredda dina kunskaper och rotera mot alla våra enheter inkl. vår Preoperativa enhet om intresse finns.
Du kommer att ingå i teamet kring patienten som förutom dig består av operationssköterska, anestesisköterska och läkare. Utifrån eget intresse och kompetens har du möjlighet att ansvara för ett eget område, t ex medicinsk teknik, miljö eller förråd/E-handel.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken har ansvar för hela Västmanlands operationssjukvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av kirurgi, urologi, gynekologi, robotkirurgi, ortopedi, kärlkirurgi samt öronkirurgi. Vi utför även anestesier utanför operationsavdelningen, tex röntgen och käkkirurgen. Dygnet runt finns vi tillgängliga för bl.a. traumalarm och ambulanstransporter. Totalt finns 23 operationssalar på kliniken, 4 salar i Köping och 18 salar i Västerås.
Ditt intresse samt den behovstilldelade salsindelningen styr placeringar och uppdrag. Du får en hemklinik med möjlighet att specialisera dig inom ett område och stora möjligheter att som generalist klara flera olika områden. Vi sätter stort värde i samarbete och kompetensutveckling på individnivå. Vi är stolta över att vara en av de mest effektiva klinikerna i hela Sverige, med höga kvalitetsresultat och god patientsäkerhet. Här finns även möjlighet att delta i forsknings & utvecklingsprojekt. Vi bygger just nu ett nytt akutsjukhus som kommer att innebära en stor utveckling av vår verksamhet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till interna och externa utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
• Vi har ett brett spektrum av utvecklingsmöjligheter. Du kan få upplärning och möjlighet att rotera mot vår postoperativa enhet om intresse finns.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har minst 2 års erfarenhet av arbete som undersköterska. Har du också erfarenhet av operation eller akutsjukvård så är det meriterande likväl som ett intresse av medicinteknisk kunskap/erfarenhet. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal, skrift och läsförståelse. Om du har arbetat i journalsystemen Cosmic/Orbit så ser vi det som meriterande. Arbetet ställer krav på att stå och gå, samt en del tunga lyft vilket innebär att du som söker bör ha en god fysisk förmåga.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du är en person som har lätt för att samarbeta och kommunicerar på ett tydligt sätt med andra människor. Vi ser att du är en person som är bra på att planera och strukturera upp ditt arbete såväl som att du snabbt kan prioritera om och anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Anställningsvillkor
4 st tillsvidareanställning, heltid, dag/kväll/helg/natt med tidsvärderingsmodell 37.0.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 januari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Isabelle Thimberg isabelle.thimberg@regionvastmanland.se Jobbnummer
9677482