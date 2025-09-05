Undersköterska till operationsenheten i Ljungby
2025-09-05
Operationsenheten i Ljungby är en del av anestesikliniken inom Region Kronoberg, som verkar i både Växjö och Ljungby. Vi är cirka 330 engagerade medarbetare totalt, och i Ljungby är vi ett team på 45 kollegor som tillsammans bedriver både planerad och akut operationsverksamhet.
Hos oss arbetar du i moderna lokaler med fem operationssalar samt två salar för endoskopi och mindre ingrepp. Vi arbetar tvärprofessionellt, med fokus på hög kvalitet, patientsäkerhet och ett gott arbetsklimat.
Nu söker vi en undersköterska till vårt team!
För dig som inte redan bor i Ljungby men funderar på att flytta, så erbjuder staden både charm och bekvämlighet. Välj mellan att bo centralt eller i lugna villaområden - eller kanske bygga nytt? Vi hjälper gärna till med tillfälligt boende under din etablering. Vi kan hjälpa dig med tillfälliga boende fram tills du får tillgång till ditt föreviga hem https://www.regionkronoberg.se/inflyttarservice/
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag. Vi erbjuder våra anställda flera personalförmåner. Här kan du läsa mer om dem https://www.regionkronoberg.se/formaner/
Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
På operationsenheten kommer du få ett intressant och omväxlande arbete. Som en del av teamet tillsammans med anestesi- och operationssjuksköterskan tar ni patienten genom varje steg av operationen från förberedelse till eftervård. Ditt arbete kräver inte bara skicklighet utan också god fysisk kondition då du ansvarar för lyft och förflyttning av patienter.
Du kommer läras upp och arbeta i både vår planerade och akuta verksamhet och under ett arbetspass kan det innebära att du växlar mellan dem båda. Som undersköterska hos oss har du en väldigt bred roll. Du kommer bli introducerad i vår tekniska utrustning och du kommer få ta del av våra interna övningar och kompetenshöjande insatser då verksamheten hela tiden utvecklas.
På operationsenheten har vi en introduktion på 6 till 12 månader innan du känner dig helt självständig. Specialistundersköterskor har vanligtvis en något kortare introduktionsperiod. Du kommer parallellt med den verksamhetsnära introduktionen också få ta del av våra interna utbildningar. Att du deltar i utvecklingsarbete på avdelningen ser vi som en självklarhet.
Är du nyfiken på att se hur en dag ser ut hos oss är du varmt välkommen att hospitera.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska och har du tidigare erfarenhet inom akut-, operations eller intensivvård är det meriterande men inget krav. Har du en YH-utbildning inom operationsvård är det meriterande. Då du arbetar i team och över professioner är det väldigt viktigt med god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Vi vädersätter din vilja av att lära dig och utvecklas och att du arbetar lösningsfokuserat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer rekrytera löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att din ansökan ska vara komplett vill vi ha in
* Tydligt cv
* Personligt brev
* Yrkes bevis/betyg
* Relevanta arbetsintyg
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 550/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR - Specialist
Josefina Ågren 0470 – 58 69 34 Jobbnummer
9495423