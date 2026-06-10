Undersköterska till Operationsenhet i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-06-10
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Vi välkomnar en undersköterska inom Anestesi till operationsenheten i Trelleborg!
På operationsenheten arbetar vi tillsammans för att leverera vård av högsta kvalitet med patientens behov och välbefinnande i fokus. Genom ett starkt engagemang och en kontinuerlig strävan efter förbättring samt lärande skapar vi en enhet som är framåtriktad. Vi är i en expansiv fas och utökar vår operationsverksamhet, vilket innebär att vi söker nya medarbetare som delar vår passion och vårt engagemang för att skapa värde för våra patienter.
På operationsenheten i Trelleborg erbjuder vi operationer inom ortopedi för vuxna och barn, käkkirurgi, öron-, näs- och halsoperationer samt tand. På avdelningen bedrivs dagkirurgiska ingrepp och slutenvårdsingrepp.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du en mycket viktig roll i teamet. Du arbetar bland annat inne på operationssal där du assisterar både läkare och anestesisjuksköterska i deras arbete. Därtill förbereder du och plockar fram relevant utrustning och material till aktuell anestesi samt ansvarar för att rengöra och iordningställa salen inför nästa operation.
Som nyanställd erbjuder vi dig ett introduktionsprogram som anpassas till ditt behov och du får en handledare att följa. Vi tar fram en individuell kompetensutvecklingsplan tillsammans med dig och erbjuder kontinuerliga utbildningsdagar samt andra kompetenshöjande utbildningstillfällen.
Arbetstiderna är 40 timmar i veckan, endast dagtid och ingen jourtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst den tidigare programstrukturen ser vi gärna att det är med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som undersköterska på operationsavdelning ser vi det som meriterande.
Det här är en tjänst för dig som har en positiv attityd till ditt arbete. Du tar ansvar för din uppgift, har förmåga att själv strukturera ditt angreppssätt och driva ditt arbete framåt. Vidare har du ett lyhört och smidigt förhållningssätt - du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad även om situationen bli stressig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen att söka!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Hedvägen 46 (visa karta
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231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Jeannette Beckman Ranemyr, Enhetschef Jeannette.BeckmanRanemyr@skane.se 0410-55521 Jobbnummer
9956602