Undersköterska till Operation/Anestesi Skövde
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2025-09-12
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Verksamhetsområde Anestesi/Operation och IVA/Postop inom SkaS har sjukhusenheter i Lidköping, Skövde och Falköping.
Totalt arbetar ca 400 medarbetare inom verksamheten. I Skövde sker daglig elektiv kirurgi för både inneliggande och dagkirurgiska patienter vid anestesi-/ operationsenheten. Det finns också en omfattande akut operationsverksamhet. Verksamheten pågår dygnet runt alla årets dagar. Samtliga enheter arbetar tätt tillsammans, både mellan orterna och inom hela SkaS. Vårt gemensamma mål är att sätta patienten i fokus. Vi arbetar processinriktat och kontinuerligt med verksamhetsutveckling. I Skövde flyttade vi in i helt nybyggda lokaler hösten 2023. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och operatör. Genom hög kompetensnivå hos personalen, medicinskt, omvårdnadsmässigt och tekniskt ger vi patienten bästa möjliga vård. Som undersköterska tar du ett stort ansvar tillsammans med teamet på operation och är en viktig del i att operationen genomförs patientsäkert. Logistiken kring operation sätter höga krav på undersköterskans kompetens. Arbetstider som undersköterska på operation/anestesi kan innebära alla timmar om dygnet, alla dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som har ett driv av att vilja utveckla dig själv och din arbetsplats. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, utvecklingsbenägen samt kunna arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
