Undersköterska till Operation/Anestesi Skövde
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-07-24
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Verksamhetsområde Anestesi/Operation och IVA/IMA/Postop inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS) bedriver verksamhet vid sjukhusen i Falköping, Lidköping och Skövde. Enheterna samarbetar nära – både lokalt på respektive ort och gemensamt inom SkaS – med målet att alltid ha patienten i fokus. Arbetet är processinriktat och vi driver kontinuerlig verksamhetsutveckling enligt SkaS riktlinjer.
På anestesi- och operationsenheten i Skövde bedrivs daglig elektiv kirurgi för både inneliggande och dagkirurgiska patienter, samt en omfattande akut operationsverksamhet. Verksamheten pågår dygnet runt, årets alla dagar.
Sedan 2023 arbetar vi i nya och ändamålsenliga lokaler. Enheten har 14 operationssalar, inklusive två hybridsalar och en robotsal. Vi är cirka 150 medarbetare och organiserade i Nord och Syd, med varsin enhetschef.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och operatör. Genom hög kompetensnivå hos personalen, medicinskt, omvårdnadsmässigt och tekniskt ger vi patienten bästa möjliga vård. Som undersköterska tar du ett stort ansvar tillsammans med teamet på operation och är en viktig del i att operationen genomförs patientsäkert. Logistiken kring operation sätter höga krav på undersköterskans kompetens. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som har ett driv av att vilja utveckla dig själv och din arbetsplats. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, utvecklingsbenägen samt kunna arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande.
Arbetet kan innebära tjänstgöring dygnets alla timmar.
Inför eventuell anställning kommer arbetsgivaren genomföra utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 3, Anestesi/Operation Skövde Kontakt
Jens Odén, enhetschef 0500-431240 Jobbnummer
10011127