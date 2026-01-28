Undersköterska till Onsala hemtjänst i Kungsbacka kommun
2026-01-28
Nu söker vi dig som brinner för omvårdnad och som vill göra verklig skillnad i människors vardag! Är du undersköterska med hjärtat på rätt ställe och ett genuint engagemang för att skapa trygghet, kvalitet och ett gott bemötande? Då kan det här vara jobbet för dig!
Onsala hemtjänst arbetar i ett naturskönt område strax utanför centrum.
Vi använder elbilar i verksamheten och erbjuder gratis parkering om du själv kör bil till jobbet. Hos oss blir du en del av ett professionellt och varmt arbetslag där samarbete, respekt och arbetsglädje är viktiga ledord. Vi är cirka 40 medarbetare med hög kompetens, stort ansvarstagande och två enhetschefer som arbetar med delat ledarskap för att ge bästa möjliga stöd i vardagen.
Rollen som Undersköterska hos oss
Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. I ditt arbete kommer du möta människor med olika behov och arbeta i deras hem. I arbetet ingår praktisk hjälp som omsorg, stöd vid måltider och olika aktiviteter så du kommer jobba i ett flexibelt tempo. Du kommer få möjlighet att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter instruktion och delegering från sjuksköterska samt dokumentation som görs digitalt.
Vi jobbar enligt Kungsbackamodellen som är ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten och som innebär att vi har gått från ett minutstyrt arbetssätt till ett tillits-och behovsbaserat arbetssätt. Du kommer också att arbeta som fast omsorgskontakt där du i dialog med omsorgstagaren gör en genomförandeplan utifrån beviljat biståndsbeslut.
Du kommer köra bil i tjänsten och du utgår från ett schema som kommer vara förlagt till dag, kväll samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Du älskar att arbeta med människor, du är en glädjespridare som ger energi till dina omsorgstagare och kollegor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom att ta ansvar för arbetsuppgifterna och ett pålitligt och professionellt bemötande. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225
9709090