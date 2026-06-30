Undersköterska till Onsala Hemtjänst
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2026-06-30
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Vi söker dig som är undersköterska och vill göra skillnad varje dag! Hos oss på Onsala hemtjänst får du arbeta nära människor och bidra till trygghet, livskvalitet och en meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, respekt och arbetsglädje står i fokus. Vi arbetar i ett naturskönt område, kör elbilar till våra omsorgstagare och erbjuder gratis parkering. Hos oss arbetar cirka 40 kompetenta kollegor tillsammans med två närvarande enhetschefer – och vi ser fram emot att välkomna dig!
Rollen som undersköterska hos oss
Som omvårdnadspersonal hos oss kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem. Det är ett fritt och omväxlande arbete där du ingå i en professionell arbetsgrupp. Vi arbetar med kontinuitet i tre mindre arbetslag. I din roll är samarbetet med kollegor och hemsjukvård avgörande för att erbjuda högkvalitativ vård med personligt fokus och en rehabiliterande inställning. Genom att skapa anpassade genomförandeplaner och rutiner för varje omsorgstagare och samtidigt sträva efter en trygg och stimulerande miljö både för dem och för er arbetsgrupp, skapar du en meningsfull och berikande vårdupplevelse.
Du kommer jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Du förväntas utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån din befattning och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
B-körkort
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Om tillsvidareanställning dag/kväll : Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 juli urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rekryterare
Erica Torgerson (semester V 28-31) 0300-835225 Jobbnummer
9985383