Undersköterska till Onkologiavdelning 1 i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-01-26
Gör skillnad. Varje dag.
Kom och bli en del av oss på Onkologen 1! Vi bedriver onkologisk specialistvård och är både stolta över den vård vi bedriver och det samarbete vi har.
Onkologiavdelning 1 är en vårdavdelning som behandlar alla typer av onkologiska diagnoser. Våra patienter kommer främst från våra egna jourmottagningar men vi tar även emot från akutmottagningen och andra vårdavdelningar. Vi befinner oss just nu i en spännande fas då avdelningen genomgår flera stora förändringar och har fått nyrenoverade lokaler.
Som ny undersköterska hos oss får du en heltäckande introduktion som både är teoretisk och praktisk. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till både individuell kompetensutveckling och deltagande i avdelningens gemensamma utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en ny undersköterskekollega för ett trivsamt arbete i omväxlande tempo till vår onkologiavdelning.
Som undersköterska hos oss arbetar du i team med sjuksköterska och läkare. En vanlig arbetsdag medverkar du i omvårdnaden av patienterna vilket innebär bland annat kontroll av vitala parametrar, såromläggningar, riskbedömningar, EKG samt annat som ingår i uppdraget. Du har också ett stort ansvar för den basala omvårdnaden kring patienten. På avdelningen vårdas patienter inom en stor medicinsk bredd vilket ställa krav dig som undersköterska att kunna anpassa dig efter olika situationer.
Vi erbjuder regelbundet interna föreläsningar och workshops för att sprida och dela kunskap. Som nyanställd undersköterska får du en anpassad introduktion under tre veckor där vi lär dig grunderna i onkologi.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med intresse för onkologisk omvårdnad, och som uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Mycket goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Du har minst två års erfarenhet som undersköterska och har erhållit eller väntar på ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Har du erfarenhet av slutenvård är det meriterande.
Som person är du driven och bidrar till en positiv utveckling av undersköterskerollen på avdelningen. Du som person tycker om att bidra med dina kunskaper till arbetsgruppen, är strukturerad och bra på att följa rutiner. Vi värdesätter också ett aktivt deltagande i skapandet av ett gott arbetsklimat. För att trivas hos oss värdesätter du teamarbete men du kan även arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Största vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Olsson, Enhetschef 040-332256 Jobbnummer
9705401