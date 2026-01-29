Undersköterska till Ögonmottagningen, Sunderby sjukhus
2026-01-29
På vår arbetsplats får du ett varierande arbete med många arbetskamrater. Vi har ett stort flöde av både akuta och planerade patienter i alla åldrar och arbetar tillsammans för att ge våra patienter en trygg vård.
Välkommen till oss!
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete och/eller operationsverksamhet. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av receptionsarbete, telefonhantering och andra administrativa uppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är stabil och lojal. Du har god samarbetsförmåga och värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Det här får du arbeta med
Efter inledande introduktion och upplärning kommer du att arbeta med många administrativa uppgifter som receptionsarbete, telefonhantering samt bokningsarbete. Tjänsten kommer att innefatta förrådshantering och du håller även ordning på undersökningsrum och bistår ögonläkare och sjuksköterskor med egna undersökningar vid diagnostik och behandling av olika sjukdomar i och kring ögat. Arbete på vår operationsavdelning och vår injektionsavdelning samt c-op är också aktuellt. Rotation sker mellan olika arbetsuppgifter. Ögonmottagningen ingår i länssjukvård Ögon med verksamhet på flera orter i länet.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställlning på heltid, arbetstiden är förlagd till dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Christine Johansson christine.johansson@norrbotten.se 0920-282962 Jobbnummer
9711867