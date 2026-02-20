Undersköterska till Odensbackens vårdcentral
Odensbackens vårdcentral är den lilla vårdcentralen på landet, där samarbete, tillit och arbetsglädje är grunden för att ge patienterna en god och nära vård. Vi söker nu en undersköterska som vill ha variation med både mottagnings- och laboratoriearbete.
Odensbackens vårdcentral är en landsortsvårdcentral cirka 2,5 mil öster om Örebro, med goda kommunikationsmöjligheter till Örebro och andra kringliggande orter. Vi är en mindre vårdcentral med ca 5800 listade patienter och cirka 20 medarbetare bestående av de professioner som finns inom primärvården (distriktsläkare/ST-läkare, sjukgymnaster, psykoterapeut, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, BVC-sjuksköterska, barnmorska, rehabiliteringskoordinator och medicinska vårdadministratörer). Vårdcentralens öppettider är 08:00-16:00, och som undersköterska hos oss arbetar man rak vecka 07:30-16:00.
Här på Odensbackens vårdcentral kan vi erbjuda ett brett och varierande arbete med både akutverksamhet och planerad vård, hos både barn, vuxna och äldre. Vårt uppdrag är att hjälpa människor med vård på rätt vårdnivå, men också att främja hälsa och förebygga ohälsa genom bland annat egenvårdsråd.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som undersköterska hos oss arbetar du både med mottagnings- och laboratorieuppgifter. Du kommer bland annat:
Utföra provtagningar, patientnära analyser och kvalitetskontroller
Bedriva egen mottagning och assistera läkare
Delta i administrativa uppgifter kopplade till mottagningen
Bidra till verksamhetens utveckling genom ditt engagemang och din kompetens
Samarbeta med vårdcentralens övriga professioner
Vi arbetar främst i systemen Cosmic och Flexlab.
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi söker dig med erfarenhet av provtagning och laboratoriearbete. Du har god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Som person är du:
Flexibel och självständig
Lyhörd, empatisk och respektfull i mötet med patienter och kollegor
Ansvarstagande och engagerad i verksamhetens utveckling
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
