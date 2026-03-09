Undersköterska till nytt kognitivt team
2026-03-09
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Hösten 2026 kommer Karlskoga kommun att starta upp ett kognitivt team. Teamet ska erbjuda stöd till personal, verksamheter, enskilda och närstående i frågor som rör kognitiv svikt.
Vi söker nu dig som vill vara med och utforma och starta upp teamet och dess verksamhet. Till teamet söker vi en arbetsterapeut, en sjuksköterska och en undersköterska.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Arbetsuppgifter
Kommunens kognitiva team har en central roll att stödja och utveckla kvaliteten för personer med kognitiv svikt samt närstående. Det görs genom stöd, handledning och utbildning till personal inom hemvård, vårdboenden och LSS. Utbildningar kan röra ökad kompetens om kognitiv svikt, bemötandefrågor m.m.
Teamet har även en viktig funktion att ge stöd till personer som nyligen fått diagnosen kognitiv svikt samt till deras närstående.
Teamet kommer att ha ansvar för att starta upp och skapa rutiner och arbetssätt för kommunens arbete med kvalitetsregistret BPSD. Arbetet innebär både administration, utbildning och handledning till enheter vid till exempel BPSD-kartläggningar.
Teamet samverkar brett både inom socialförvaltningen och med externa aktörer som till exempel regionen och relevanta nätverk.
Arbetet i det kognitiva teamet är omväxlande, lärorikt och ger dig stor frihet under ansvar. Du får chansen att från start vara med och bygga upp teamet och dess verksamhet.
Arbetstiden är dagtjänstgöring, inga helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och har erfarenhet av arbete med kognitiv svikt.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom området, t.ex. specialistutbildning inom kognitiv svikt eller inom BPSD. Meriterande är även erfarenhet av arbete med BPSD.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana då dokumentation och uppföljning är en central del av arbetet.
Dina personliga kompetenser
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att skapa nya relationer samt tala och utbilda i större grupper.
* Du har ett gott bemötande till målgruppen och deras närstående genom att visa stor hänsyn och vara inlyssnande.
* Du håller dig à jour inom din profession där omvärldsbevakning och trendspaning är naturliga delar för dig.
B-körkort för manuell växellåda samt körvana är ett krav.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
