Undersköterska till nystartad hemtjänst!
Trygghetscentrum i Göteborg AB / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2025-08-27
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygghetscentrum i Göteborg AB i Mölndal
Trygghetscentrum har nyligen startat upp en ny verksamhet - Hemtjänst. Vi söker därför medarbetare till vår nya verksamhet! Som anställd kommer du att ha möjligheten att påverka och utveckla verksamheten tillsammans i ett team. Det kommer att vara högt till tak och det finns stora möjligheter att utveckla din kompetens och "klättra" inom företaget. Vid uppstart av verksamheten är målet att vi ska ha en komplett arbetsgrupp som är engagerade och villiga att sätta sin prägel på vårt arbetssätt för att lyckas arbeta fram en kvalitativ verksamhet som lever upp till våra omsorgstagares förväntningar och mer därtill. Du ges alltså möjlighet att få vara delaktig i att starta upp verksamheten vilket i sig är en stor erfarenhet och mycket roligt. Vi kommer att fokusera mycket på arbetsmiljöfrågor och samarbete inom arbetsgruppen.
Vi strävar efter att skapa en miljö där varje enskild omsorgstagare känner sig sedd, hörd och respekterad och vi arbetar för att varje omsorgstagare ska bibehålla sin livskvalitet fram till livets slut.
Att arbeta inom hemtjänsten innebär till stor del självständigt arbete, men det krävs också god förmåga att kunna samarbeta med kollegor och andra samverkanspartners för att uppnå god funktion i verksamheten. Arbetsuppgifterna innebär att stödja omsorgstagaren i dagliga vardagssysslor vilket innebär att vara behjälplig med personlig hygien, städ, klädvård, varuinköp, vardagsträning, aktiviteter och promenader beroende på vilka insatser omsorgstagaren fått beviljad genom biståndsbeslut. Vi grundar vårt arbete på ett systemiskt och psykodynamiskt förhållningssätt som syftar till att utveckla samspelet mellan individen och dess omgivning. Arbetet präglas av stor flexibilitet och har salutogena inslag där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt omsorgstagarna, och grundar sig i tron på varje individs egen förmåga och möjlighet till att hantera sin omgivning, sina relationer och tillvaro på ett konstruktivt sätt. Arbetet innefattar ett stort eget ansvar, flexibilitet och kräver ett relationsskapande arbetssätt. Arbetet förutsätter även stor samverkan med omsorgstagares anhöriga och andra relevanta aktörer.
Tidigare erfarenhet från vård och omsorgsarbete inom äldreomsorgen och framförallt inom hemtjänsten är ett krav. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor, som har god förmåga att se helheten och samtidigt klarar av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är ansvarstagande, lyhörd, prestigelös och har god självinsikt. Du är väl förtrogen med det svenska språket genom ett klart och välformulerat tal och god förmåga att uttrycka dig i skrift. Dokumentation ingår i det dagliga arbetet så dokumentationsvana är meriterande. Du behöver vara en van datoranvändare samt att du är benägen att lära dig de olika system som vi använder i verksamheten. Du ska kunna utföra arbetet med hög kvalitet och säkerhet, följa verksamhetens rutiner och riktlinjer, medverka i verksamhetens olika aktiviteter i kvalitetsarbetet, delta i uppföljning och analys av det kontinuerliga förbättringsarbetet och hantera avvikelser och tillbud. Vi tillhandahåller rena och hygieniska lokaler vilket medför att arbetet även omfattar städ och liknande sysslor. I tjänsten ingår även att vara fast omsorgskontakt vilket innebär att du har ett extra ansvar för att skapa trygg vård och omsorg med lyhördhet och nära kontakt med omsorgstagaren och dennes anhörig eller närstående. Du kommer även utföra delegerade uppgifter och dokumentation kopplat till HSL. Eftersom vi ibland cyklar till våra omsorgstagare så är det ett krav att du kan cykla. B-körkort är också krav då vi ibland behöver använda bil för våra hembesök. Undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är ett krav. Flexibla arbetstider vilket innebär arbete på dagtid, kvällar och helger. Ibland kan nattarbete förekomma exempelvis vid avlösning eller palliativ vård. För att anställas som undersköterska föreligger krav på bevis för skyddad yrkestitel utfärdat av Socialstyrelsen.
Trygghetscentrum söker även dig med spetskompetens, exempelvis inom demens, diabetes, palliativ vård och basal hygien. Vi kommer att ha utsedda medarbetare vars kompetens tas tillvara och som har ansvarsområden, exempelvis hygienombud. Din spetskompetens kommer att värdesättas!
Referenstagning görs alltid i samband med rekrytering och vi begär kontakt med två olika referenser, varav en av dem ska ha varit en chef till dig och ha goda kunskaper kring din arbetsinsats. Betyg och övriga intyg bifogas inte i ansökan utan ska lämnas i samband med en eventuell uppföljningsintervju. Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp.
Ansökan eller frågor om tjänsten kan besvaras genom att du mailar till oss: info@trygghetscentrum.se
Vi tar inte emot ansökningar eller frågor om tjänsten via telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@trygghetscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska hemtjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygghetscentrum i Göteborg AB
(org.nr 556442-1153)
Krokslätts parkgata 57 (visa karta
)
431 68 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477863