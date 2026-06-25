Undersköterska till Nora vårdcentral
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Nora Visa alla undersköterskejobb i Nora
2026-06-25
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Nora
, Lindesberg
, Örebro
, Karlskoga
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Är du utbildad undersköterska och känner dig redo för ett nytt roligt jobb?
Nora vårdcentral är en välfungerande arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor. Vi är måna om både våra patienter och varandra. Totalt är vi cirka 55 medarbetare och har ungefär 10 800 listade patienter. Vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa tänkbara vård och ett trevligt bemötande och vi hjälper varandra inom och mellan alla yrkesgrupper. Vi har många duktiga och erfarna kollegor och mycket god sammanhållning. Vår undersköterskegrupp är erfaren och kommer att ta väl hand om dig som ny kollega. Nu går en av våra undersköterskor i pension och vi behöver därför rekrytera en ny kollega.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska på vårdcentralen är ett varierat och roligt jobb som innefattar arbete på labb samt eget mottagningsarbete med såromläggningar, suturtagning och blodtryckskontroller inklusive dokumentation, assistera läkare vid undersökningar, provtagning, EKG, beställa tvätt och förrådsvaror med mera. En självklar del i jobbet är att säkerställa att alla patienter känner sig bra bemötta och väl omhändertagna hos oss. Det finns stora möjligheter att styra sin egen arbetssituation och vi vill gärna att du som medarbetare är med och bidrar till utveckling av vår vårdcentral med dina tankar och idéer.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan.
Som person har du en hög initiativ- och ansvarsförmåga samt hög servicenivå och är trevlig i bemötandet av såväl patienter som kollegor. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet. Då vi samverkar mellan verksamheterna inom närsjukvårdsområde norr så fäster vi även stor vikt vid egenskaper som flexibilitet och samarbetsförmåga hos våra medarbetare. B-körkort för att kunna transportera sig med leasingbil mellan våra två mottagningar.
Vi intervjuar löpande, vänta inte med att söka tjänsten.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Nora Kontakt
Kommunal
Teresa Flinkfelt 0587-84362 Jobbnummer
9979695