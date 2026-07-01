Undersköterska till Njurmedicin avdelning 131
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2026-07-01
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Vi välkomnar en ny kollega till vår specialiserade vårdavdelning för patienter med akuta och kroniska njursjukdomar. Avdelning 131 kan erbjuda dig en arbetsplats där du kan trivas och utvecklas i din profession. Här utreds, vårdas och förbereds patienter både akut och planerat för undersökningar, operation och behandlingar som exempelvis dialys. Vi tar hand om akuta problem hos patienter med peritonealdialys (PD) när PD- mottagningen är stängd, vilket också innebär att vi är en resurs till andra avdelningar på Sahlgrenska, när de vårdar patienter med PD-behandling.
Vad erbjuder vi dig?
Arbetet som undersköterska hos oss är varierande och stimulerande och du får möjlighet att lära dig mer om njurens funktion och samverkan med andra organ och hur njurfunktionen påverkas av sjukdomstillstånd eller yttre faktorer. Det som kännetecknar vår avdelningen är trivsel och ett fint samarbetsklimat. Du erbjuds en strukturerad introduktion tillsammans med handledare, som vi anpassar efter dina tidigare erfarenheter. Under ditt första halvår på avdelningen utbildas du i peritonealdialys.
Hos oss har du stor möjlighet att utvecklas som undersköterska genom planerad tid för utbildning och träning och genom att vara delaktig i de förbättringsarbeten och ansvarsområden som är aktuella för avdelningen. Vi har individuell schemaplanering, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt arbetstidsschema. Vikariatet avser heltid, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska bedömer du patientens omvårdnadsbehov utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterska och andra yrkeskategorier och ansvarar för basal omvårdnad och kontroller av patienten i dialog med sjuksköterska. I samråd med sjuksköterskan utför du provtagningar, omläggningar och assistens vid peritonealdialys i enlighet med de rutiner och checklistor som finns för avdelningen. Du tar tillvara och stöttar patientens förmåga till egenvård och mobilisering. I arbetsuppgifterna ingår även att kontrollera och iordningsställa avdelningens vårdnära rum, vårdrum och utrustning. Efter utbildning i PD, assisterar du patienter med PD både på avdelningen eller på andra avdelningar inom Sahlgrenska.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukhusvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som undersköterska på sjukhus.
Erfarenhet av arbete med peritonealdialys är meriterande, men inget krav.
Du arbetar för att ge patienterna bästa möjliga vård och bemötande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kommunicerar och samarbetar bra med andra människor.
Du är trygg i dig själv, kan se lösningar och arbetar kontrollerat när arbetssituationen förändras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer pågår löpande under hela rekryteringsprocessen, så ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
För VGR-anställda gäller följande: Endast tillsvidareanställning utan avbrott sedan den 1 juli 2023 ger rätt att behålla titeln undersköterska, mot uppvisande av tjänstgörings-/arbetsgivarintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bruna stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Njurmedicin Kontakt
Kommunal, Angelica Söderqvist angelica.soderqvist@vgregion.se 031-3421131 Jobbnummer
9986784