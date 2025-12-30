Undersköterska till Nils Åbergs hemtjänst
2025-12-30
Är du en engagerad undersköterska som drivs av att skapa livskvalité och vill göra skillnad i människors vardag? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Nils åbergs hemtjänst är en hemtjänstenhet som är belägen i Sandtorp. Vi utför beviljade insatser i det ordinära boendet och verkar i områdena Skarphagen, Klockaretorpet, Kneippen och landet.
Med ett brukarorienterat förhållningssätt hjälper vi äldre att leva ett självständigt och tryggt liv i sina egna hem, där vi alltid utgår från deras individuella behov.
Hos oss får du möta människor med olika behov och livssituationer, vilket gör varje dag meningsfull och utvecklande. Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av en verksamhet där trygghet, kontinuitet och kvalitet står i fokus.
Som undersköterska i hemtjänsten hos oss har du en betydelsefull roll i att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare i deras egna hem. Du ger en individanpassad och professionell omvårdnad och uppmärksammar samt tillmötesgår fysiska, psykiska samt sociala behov.
Du ger personlig omvårdnad som kan inkludera hjälp med hygien, påklädning och medicinhantering. Du bidrar även till en trivsam hemmiljö genom att hjälpa till med hushållssysslor som matlagning, städning och inköp.
Utöver det har du en viktig social roll där du skapar trygghet och gemenskap genom samtal, promenader eller andra aktiviteter som bidrar till brukarens välbefinnande.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper, där ni tillsammans skapar en högkvalitativ vård och omsorg. Dokumentation är en naturlig del av ditt arbete för att säkerställa god kontinuitet och kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt Socialstyrelsens bestämmelser. Vi ser positivt på erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg. Det ses som önskvärt om du har kunskap inom Combine, TES och Phoniro.
Som person är du lugn, trygg och har lätt för att skapa goda relationer. Du samarbetar bra med andra men trivs också med att arbeta självständigt. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ för att ge bästa möjliga omsorg.
Du är flexibel och kan anpassa dig när planer ändras i det dagliga arbetet. Du har lätt för att prioritera och hitta lösningar i olika situationer. Kvalitet är viktigt för dig, och du arbetar aktivt för att upprätthålla den i ditt arbete.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt kan cykla.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 januari
Kontakt: Enhetschef Miranda Konac, miranda.konac@norrkoping.se
, 011-15 28 12
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
