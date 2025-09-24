Undersköterska till Neurorehab Uddevalla sjukhus
2025-09-24
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
På vår Neuroerehab avdelning har vi ett teambaserat arbetssätt där patienten får möjlighet till inneliggande rehabilitering för att återvinna funktion samt återfår bästa möjliga livskvalité.
Vi tar emot patienter i yrkesför ålder, med förvärvad hjärnskada efter trauma, stroke, tumör, blödning eller annan neurologisk skada.
Om verksamheten
Vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykolog, kurator och logoped. Utifrån patientens tillstånd och bevarade funktioner bedömer teamet vilka vårdinsatser patienten kan vara i behov av och vilka professioners insats som behövs för en optimal rehabilitering.
Vårt arbete på enheten är inte enbart på patientens diagnos. Vi inriktar vårt arbete på patientens funktioner som självständighet, personlig vård, motorik, kognitivförmåga och emotionell problematik. Vårt huvudsyfte på vår avdelning är att tillsammans med patient, anhöriga och alla teammedlemmar hjälpa patienten att i största mån återvinna förmågor och livskvalité.
Avdelning Neurorehab har nio slutenvårdsplatser och till oss kommer patienter på remiss från NU-sjukvårdens alla verksamheter.
Vi har en samlokalisering av vår slutenvård, dagvård och öppenvårdsmottagning för att öka vårt teamarbete och kunna integrera alla delar av vårt uppdrag.
Som undersköterska på avdelningen är din primära uppgift att aktivt delta i patientens rehabiliteringsplanering tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen. Du kommer även att utföra rehabmedicinska undersköterskeuppgifter. Andra arbetsuppgifter som tillkommer är att vara med och driva utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamhetens uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för rehabilitering och att du brinner för att hjälpa patienter med att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Meriterande är erfarenhet/kunskap av tracheostomi, hostmaskiner med mera.
Som person är du empatisk, positiv och har hjärtat på det rätta stället. Du är driftig, engagerad och har en god organisationsförmåga. Flexibilitet och förmåga att se möjligheter samt viljan att samarbeta med övriga medarbetare mot uppsatta mål är egenskaper som vi värderar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad med anledning av en ökad vårdtyngd på enheten, men det finns möjlighet till förlängning. Arbetstiderna omfattar dag-, kvälls- och nattpass.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
information-om-skyddad-yrkestitel/
Varmt välkommen med din ansökan!
