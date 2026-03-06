Undersköterska till Neurologiavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-03-06
Gör skillnad varje dag - bli en del av vårt neurologiteam!
Är du undersköterska med intresse för neurologi och vill arbeta i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att arbeta med högspecialiserad vård och möta patienter från hela södra sjukvårdsregionen. Tillsammans arbetar vi för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och livskvalitet.
Vi är idag två avdelningar som under året kommer att samordnas till en gemensam enhet Neurologiavdelning Lund. Vi har en enhet som tar emot patienter med stroke, TIA eller misstänkt stroke och enhet som utreder och vårdar patienter med olika neurologiska sjukdomar såsom epilepsi, hjärntumör, Parkinsons sjukdom och svåra sömnstörningar. På högsta medicinska nivå utreder, vårdar och behandlar patienter med neurologiska tillstånd i många skeden!
Vår verksamhet utvecklas ständigt. Den mest avancerade behandling vid stroke, trombektomi, är mycket vanlig hos oss och vi arbetar även med trombolysbehandling samt eftervård. Utifrån stroke-observationssal utgår vårt larmteam bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare som snabbt möter patienten på akuten eller direkt på röntgen. Ute på avdelningen arbetar vi team, inklusive i studentteam, och vår strokeenhet har totalt 18 vårdplatser.
På vår andra enhet utreder vi patienter med svårbehandlad epilepsi inför eventuell operation samt svåra rörelsestörningar inför behandling med pump och operation. Patienter kommer från hela Sverige för planerade utredningar på vår speciellt utrustade enhet, en enhet där det även finns utrymme för akuta vårdplatser. Totalt har vi här 14 vårdplatser.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är undersköterska till vårt härliga gäng på Neurologiavdelning i Lund.
I rollen som undersköterska hos oss blir du en viktig del i ett skickligt team som ger patienterna god och säker vård. Vi har komfortronder varje timme för att skapa trygghet hos både patient och personal. Dagarna på avdelningen är varierande och de olika patientgrupperna innebär såväl akut medicinskt omhändertagande som psykosocialt stöd samt samverkan med kommuner och andra instanser.
Hos oss är du delaktig i en spännande verksamhet där du utvecklas och lär dig mycket. Här värdesätter vi det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete med alla yrkeskategorier. Det finns även möjlighet att stegvis utveckla din kompetens. Arbetstiderna är dagar, kvällar och nätter enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Därtill har du goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du har ett intresse för att arbeta med patienter med neurologiska sjukdomar och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom neurologisk vård samt goda kunskaper i systemet Melior.
Som person är du nyfiken och vill lära dig mer om hjärnan samt nervsystemets sjukdomar. Du är ödmjuk, har ett stort engagemang och en positiv inställning. Därtill bidrar du till ett gott samarbete genom att dela med dig av dina kunskaper och samtidigt ta till dig av andras erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
