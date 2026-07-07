Undersköterska till Nattpatrullen | Tiohundra
TioHundra AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-07-07
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När andra sover är du med och skapar trygghet.
Som undersköterska i Nattpatrullen arbetar du självständigt och varierat med omvårdnad, tillsyn och stöd till personer i deras hem. Med åtta bilar i drift arbetar vi dygnet runt över hela Norrtälje kommun och utför tillsyn, omvårdnad och snabba insatser när de behövs som mest.
Välkommen till ett engagerat team där vi tillsammans skapar trygghet, kvalitet och omtanke – varje natt.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Nattpatrullen arbetar på uppdrag av hemtjänsten och ger stöd till personer i hela Norrtälje kommun under nattens timmar. Arbetet är varierande och innebär både planerade besök och akuta insatser efter trygghetslarm.
Du arbetar självständigt, samtidigt som du är en del av ett erfaret team där samarbete och god kommunikation är avgörande för att ge våra kunder en trygg och säker omsorg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig:
En individuellt anpassad introduktion.
Ett självständigt och omväxlande arbete.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom Tiohundra.Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Nattpatrullen kommer du bland annat att:
Utföra tillsyns- och trygghetsbesök nattetid.
Ge stöd med personlig omvårdnad.
Hjälpa till med toalettbesök och förflyttningar.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Åka på larmutryckningar vid behov.
Dokumentera utförda insatser enligt gällande rutiner.
Ingen natt är den andra lik, vilket gör arbetet både varierande, utvecklande och meningsfullt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och trivs med att arbeta självständigt. Om du inte har en undersköterskeutbildning ser vi att du i stället har flerårig erfarenhet av nattarbete inom hemtjänsten och därigenom har fått motsvarande kompetens för uppdraget.
Du är trygg i din yrkesroll, har gott omdöme och kan fatta egna beslut samtidigt som du vet när du behöver samverka med kollegor eller andra professioner. Du har ett respektfullt bemötande, är flexibel och har förmåga att skapa lugn och trygghet även i oväntade situationer.
Eftersom arbetet sker nattetid behöver du kunna prioritera, behålla lugnet och snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som vill bidra till verksamhetens utveckling. Som medarbetare i Nattpatrullen tar du aktivt ansvar för att utveckla arbetssätt, rutiner och samverkan för att bidra till en god, säker och hållbar arbetsmiljö. Du ser förbättringsarbete som en naturlig del av uppdraget, delar med dig av idéer och erfarenheter samt bidrar till ett arbetsklimat där vi utvecklar verksamheten tillsammans.
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska alternativt ha flerårig erfarenhet av arbete inom nattpatrull.
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, hemtjänst eller annan vård och omsorg.
B-körkort samt körvana.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av nattarbete.
Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Kunskap i LifeCare, IntraPhone och TakeCare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt och vill vara med och skapa en trygg vardag för våra kunder – även när resten av samhället sover.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Nås via vår växel, tel 0176-10100 Jobbnummer
9995473